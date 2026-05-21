2026年、設立65周年という大きな節目を迎えたセガ。家庭用ゲーム機からアーケード、スマホゲームまで、長きにわたり世界中のエンタメファンを熱狂させてきた同社が、その歴史とカルチャーを現代のクリエイティビティーで再構築する期間限定ショップ「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」をオープンする。

（関連：【画像あり】“完全新作”で展開された計40種のオリジナルグッズと11種のコラボプロダクト）

舞台となるのは、東京・渋谷のMIYASHITA PARK内1階にある「Park in Park」だ。5月21日からの一般開催に先立ち、本稿では5月20日に行われたメディア向け内覧会の模様をお届けしていく。

◾️過去の遺産を”完全新作”でアップデートした空間

会場に足を運ぶと、まず目を引くのが外観に設置された大型LEDビジョンだ。おなじみのセガブルーで描かれた「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」のロゴが、道行く人の視線を奪う。

一歩足を踏み入れると、そこはゲームの歴史と現代アートが交差するギャラリーのような空間だ。入り口付近には、重厚な金属製の足場にブラウン管モニターが整然と並べられ、歴代のゲーム映像が流れるインスタレーションがお出迎え。床に敷かれた青いカーペットと相まって、レトロフューチャーかつ洗練されたエモさを醸し出している。

本イベントの最大の特徴は、展開されている計40種のオリジナルグッズと11種のコラボプロダクトが、すべてこの企画のために新しく制作された“完全新作”であることだ。これまでに一度もグッズ化されていないようなマニアックな切り口のデザインも多数並び、古参ファンから若い世代まで幅広い層に刺さるラインナップとなっている。例えば、メガドライブやセガサターンといった歴代ハードのパッケージを模したキーホルダーや、『サクラ大戦』『ぷよぷよ』『スペースチャンネル5』などの名作IPをスタイリッシュに落とし込んだグッズがずらりと陳列されていた。

◾️5組の気鋭アーティストによる「セガの再解釈」

そして何より見逃せないのが、ジャンルや国境を超えて集結した5組のアーティストによるコラボレーションアートとプロダクトだ。セガの社名の由来である「Service Games」の「GA」にフォーカスしたキービジュアルの題字も手掛けた気鋭のアーティストたちが、独自の視点でセガIPを再解釈している。

入口から中に進むと、強烈なインパクトを放っていたのが落合翔平氏のアートワークだ。ダイナミックで予測不能なフォルムが特徴の同氏の手によって、『ドリームキャスト』の外箱が再構築されていた。大量の絵の具チューブを消費して手作りされたというその作品や『OutRun』のアートは、圧倒的な物質感と熱量を持っている。

また、テクノロジーとファッションを融合させるNukeme氏は「グリッチ刺繍」を用いてセガロゴやセガサターンのロゴをバグらせたキャップを制作。意図的にデータを破損させて出力されたその刺繍は、過去のイメージを刷新し、未来へと進む企業の姿を表現しているようだ。

さらに、マルチアーティストのぼく脳氏のブースには、袖に100円玉がプリントされた「NEW UFO CATCHER」モチーフのロングTシャツや、『CRAZY TAXI』のタクシードアをそのままトートバッグにしてしまった遊び心あふれるアイテムが並ぶ。さらには「真ん中から読む2コマ漫画」なるシュールな展示アートも配置され、来場者の脳を心地よくバグらせてくれる。

他にも、イタリアの双子アーティスト・LUGOSIS&STRATO氏による、幼少期の記憶とグラフィティカルチャーが融合したような少しワルい「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のアパレルや、SHINKNOWNSUKE氏によるポップで少し捻くれたユーモアが光るデジタルグラフィックなど、各者の持ち味がセガの歴史と見事に化学反応を起こしていた。

◾️ノスタルジーにとどまらない、次の時代へ向けたメッセージ

物販や展示だけでなく、会場には飲食コーナーもあり、そこではコラボドリンクを購入することもできる。セガのロゴがあしらわれた限定のコラボカップに注がれた、レモンが添えられた爽やかなブルーのソーダやビールは、初夏の渋谷の空気感にぴったりだ。

65周年という歴史を持つ企業であれば、過去のアーカイブスをそのまま並べて「懐かしさ」を売りにすることもできただろう。しかし、セガがこの「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」で選んだのが、気鋭のクリエイターたちと共に自らの歴史を解体し、現代のアートやストリートカルチャーとして「再構築」する形だったことに、ゲーム会社として65年目以降も革新を続けていく気概を感じた。

開催期間は2026年5月21日から5月28日までのわずか1週間。この貴重な“ゲーム×カルチャー”の交差点を、ぜひ現地で体感してみてほしい。

（取材/文＝中村拓海）