お笑いタレントの木村祐一（63）の妻で、女優・タレントの西方凌（45）が20日、自身のインスタグラムを更新。一家4人での沖縄移住生活終了とともに、東京での生活をスタートさせていることを報告した。

「沖縄移住体験、満期を迎えて4月に東京へ戻ってきました」と報告。「息子は入学式も無事に終わり、お友だちと一緒に毎日元気に登校しています」とつづった。

「ゴールデンウィークには、沖縄の友だちがJALの『キッズおでかけサポート』を利用して一人で会いに来てくれた 原宿行ったりして東京満喫」「沖縄土産にうるマルシェの品々、嬉しかった！

久しぶりのゆし豆腐が沁みました」と記した。

「後に来た家族と合流して、東京の仲良し家族とわいわいディズニーランドへ。偶然にもこの日は14回目の結婚記念日でして、キャストの方にアニバーサリーシールを描いてもらいました」とした。

「次は夏休みに沖縄へ会いに行くからね！と、お見送り 戻ってきて1ヶ月半、二年間空けていた家の整理や引っ越しの荷解きでとにかくバタバタしていてあまり沖縄ロスを感じる暇もありませんでしたが…沖縄レポートはまだまだたくさん残っているし、いろいろまた綴っていきます」とつづった。

一家は24年4月から沖縄に移住して生活。この春で、長女が小学校4年生、長男が小学校1年生となり、木村も今月出演したラジオで「戻ってきて、再スタートというか」と東京での生活をスタートさせていることを報告していた。

西方は昨年8月、インスタグラムで「家族会議で残り一年沖縄を満喫したら、一旦東京へ戻る事に決めました」と移住生活を終える決断をしたことを明かしていた。