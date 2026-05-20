栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で富山（とみやま）英子さん（69）が殺害され、40代の長男と30代の次男が負傷した事件。徐々にその全体像が明らかになりつつあるようだーー。

「栃木県警下野署の捜査本部は、強盗殺人容疑で横浜市港北区に住む無職の竹前海斗容疑者（28）と、妻の美結（みゆう）容疑者（25）を逮捕しました。

事件では、指示役で逮捕された竹前容疑者らのほかに、実行犯として4人の高校生を逮捕しています。神奈川県相模原市在住の高校生が3人、川崎市在住の高校生が1人でした。調べに対し、高校生は竹前容疑者夫婦に指示されたと供述しているそうです。一方、竹前容疑者夫妻は容疑を否認しています」（事件担当記者）

16歳を操り、稀に見る凶行に向かわせた夫婦は、いったい何者なのか。夫婦が暮らす横浜市内のアパートの近隣住民はこう語る。

「ふだんは軽の白い自動車が停まっていましたね。日常使いしてたのは、そっちの車だと思います。事件現場で目撃されたという白い高級車も、停まっていたのは見たことがあります。

奥さんはイマドキのテンション高めな若いギャルという感じで、報道ではメガネだったけど、見かけたときはメガネをかけていた印象はありませんね」

一方、竹前海斗容疑者はどうなのか。

「旦那さんは、見るからにコワモテという感じではなく、わりと幼い感じに見えました。タトゥーは見えるところにあったけど、2人とも会えばあいさつしてくれたし、夫婦仲もよさそうに見えました。幼い子どもを抱えた、ごく普通の若夫婦という印象ですね」（近隣住民）

事件直前には、アパートで“異変”も起きていた。

「いつもあそこの家は雨戸が空いてたけど、2日前くらいから雨戸がぴったりと閉まっていたんですよ。どこか旅行にでも出たかけたのかと思ってたら、今回の報道があってビックリしました」（同）

竹前海斗容疑者は、羽田空港から国外へ逃亡しようとしたところを身柄確保された。二度と戻らないつもりで、“戸締まり” をして去ったのだろうか……。

「横浜市のアパートには1カ月前に引っ越したばかりですが、それ以前の夫婦の様子についても徐々に明らかになっています。妻の美結容疑者は自身のTikTokアカウントにクネクネと踊るダンスを何本も投稿しています。BTSが好きだったようで、今どきのごくごく普通のギャルという印象ですね。

生後7カ月のママとして、子ども専用のInstagramのアカウントまで開設していました。これからすくすくと成長する我が子の様子をSNSに投稿しようと考えていたのでしょう」（前出・事件担当記者）