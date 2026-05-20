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疲れて料理したくない日の晩ご飯！約240円で作れる「僕流のズボラ栄養メシ」の作り方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が「仕事終わりの金曜日｜疲れて料理したくない日の晩ご飯」を公開しました。週末の金曜日、疲れが溜まって料理をしたくない日にぴったりの、安くて簡単な「塩あんかけ豆腐」のレシピと、食後の至福のデザートタイムを紹介しています。



動画は、しゅんさんが会社から帰宅し、家事をこなす日常の様子からスタートします。一番疲れがたまっているという週末、魚肉ソーセージで軽く栄養補給をしてからお風呂に入り、洗濯機を回して夕食作りに取り掛かります。夕食作りでは、「珍しく今日は料理をしたくない日」として、玉ねぎ、チンゲン菜、豆腐、卵を使った「塩あんかけ豆腐」を手際よく調理。味付けには塩こうじとにんにく、そして創味シャンタンを使用し、水溶き片栗粉でとろみをつけてあらかじめ半熟に焼いておいたふんわり卵を合わせています。合計約240円で完成したボリューム満点のおかずに、しゅんさんは「野菜も入ってるし、豆腐と卵でタンパク質も入ってる」「僕流のズボラ栄養メシです！！」と解説。「米にもすごく合う！！」と大満足でご飯と一緒に味わいました。



食後にはコーヒータイムとして、ベトナム産の中煎り豆を使ったアフォガード作りを披露。通常アフォガードにはエスプレッソを使いますが、ハンドドリップで代用。豆を20g使用し、100ccのお湯で3分かけてじっくり抽出することで「超濃厚なコーヒー」を淹れ、トップバリュのバニラアイスにかけています。「このベトナムのコーヒーは苦みが強いので、甘みのあるアイスに抜群に合います！」と絶賛し、「アフォガードのためのコーヒーなのか！と思うくらい激うまです！！」と太鼓判を押しました。



仕事終わりの疲れた日でも、手軽に栄養が摂れるズボラ飯と、ちょっとした工夫で楽しめる本格的なデザート。日々の献立やリラックスタイムの過ごし方として、忙しい現代人の食卓作りに大いに参考になりそうです。