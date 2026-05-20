赤ちゃんとサモエドの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で52万1000回再生を突破し、「ほんまにかわいいむり…」「愛おしいなぁ…」「子守上手ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが大型犬の近くで遊んでいたら、突然『睡魔』に襲われてしまい…尊すぎる『まさかの電池切れ』】

仲睦まじい2人にホッコリ♡

TikTokアカウント「kohaku.118」の投稿主さんは、サモエドの『こはく』ちゃんの日常を紹介しています。こはくちゃんは、小さな赤ちゃんととっても仲良し。この日もふたりで一緒に遊びながら、のんびりとした時間を過ごしていたそうです。

しかし遊んでいる途中、赤ちゃんは急に眠気がやってきた様子。すると次の瞬間、首が「コトン」と前へ倒れ、そのまま寝転がっていたこはくちゃんの顔の上へ頭を乗せてしまったのだとか。突然「枕役」になってしまったこはくちゃんは、一瞬「えっ…ここで寝るの？」と言いたげな困惑顔に。予想外すぎる展開に、投稿主さんも思わずクスッとしてしまったとか…。

優しすぎる対応に心温まる…

しかし、こはくちゃんはすぐに状況を理解したのか、表情をキリッと切り替え。その後はまったく動かず、赤ちゃんの「専用枕」として静かに支え続けていたそうです。普通なら「重たいよ～」と逃げ出してもおかしくない場面ですが、こはくちゃんはじっと我慢。赤ちゃんを起こさないよう気遣っているようにも見え、その優しさとおおらかさに胸がじんわり温かくなります。

実は赤ちゃんは、抱きついたりお気に入りを譲ってあげたりするほど、こはくちゃんのことが大好き。こはくちゃんも赤ちゃんに「なでなでして」と甘えることがあるそう。見ているだけで心が浄化される、相思相愛なふたりなのでした♡

この投稿には「秒で枕になる決心をしたわんちゃん最高」「そこで寝たくなるの分かるよ」「こっちまで幸せな気持ちになる」などの温かなコメントが寄せられています。

ずっと見守る優しい相棒

実はこはくちゃん、赤ちゃんが生まれた頃からずっと成長を見守ってきたそうです。最初はドキドキの初対面だったものの、今では「ふたりにしか分からない会話」を楽しむほどの仲に。

赤ちゃんが泣いていないか様子を見に行ったり、そばで寄り添ったりと、まるでお姉ちゃんのようにお世話しているのだとか。赤ちゃんが1歳になった今でも、その仲良しぶりは変わらないそうです♡

こはくちゃんの日常はTikTokアカウント「kohaku.118」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kohaku.118」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。