開催：2026.5.20

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 3 - 4 [ガーディアンズ]

MLBの試合が20日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。

2回表、7番 スティーブン・クワン 初球を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 DET 0-1 CLE

2回裏、6番 スペンサー・トーケルソン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-1 CLE

4回表、5番 トラビス・バザナ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 DET 2-3 CLE

4回裏、キャッチャーが悪送球でタイガース得点 DET 3-3 CLE

7回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 DET 3-4 CLE

試合は3対4でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのコリン・ホルダーマンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はタイガースのタイラー・ホルトンで、ここまで0勝3敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗15Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 10:14:11 更新