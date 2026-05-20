2026年5月20日（水） MLB タイガース vs ガーディアンズ 試合結果
開催：2026.5.20
会場：コメリカ・パーク
結果：[タイガース] 3 - 4 [ガーディアンズ]
MLBの試合が20日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。
タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。
2回表、7番 スティーブン・クワン 初球を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 DET 0-1 CLE
2回裏、6番 スペンサー・トーケルソン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-1 CLE
4回表、5番 トラビス・バザナ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 DET 2-3 CLE
4回裏、キャッチャーが悪送球でタイガース得点 DET 3-3 CLE
7回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 DET 3-4 CLE
試合は3対4でガーディアンズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はガーディアンズのコリン・ホルダーマンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はタイガースのタイラー・ホルトンで、ここまで0勝3敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗15Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-20 10:14:11 更新