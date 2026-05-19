とちぎテレビ

上三川町で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された６人が、犯行前に１度集まっていたことが１９日、捜査関係者への取材で分かりました。

事件をめぐっては強盗殺人の疑いで、これまでに指示役とみられる横浜市港北区の無職、竹前海斗容疑者（２８）と、妻で無職の美結容疑者（２５）、それに実行役とみられる神奈川県の１６歳の高校生の少年４人の、合わせて６人が逮捕されています。

下野警察署の捜査本部は１９日、竹前美結容疑者の身柄を宇都宮地方検察庁に送りました。

実行役の４人と指示役の夫婦の６人は、５月１４日の事件当日、犯行現場に向かう前に全員で初めて集合していたことが、１９日捜査関係者への取材でわかりました。４月以降、殺害された６９歳の女性の自宅周辺で複数回、不審な車やバイクの目撃があり、何者かが女性宅の下見をしていた可能性があります。

また殺害された女性と別に住む次男の自宅で、４月上旬に貴金属類などが盗まれる被害があり、その際女性の自宅の情報が書かれた物が盗まれていたことも分かりました。捜査本部は強盗殺人事件との関連を調べています。

夫婦は強盗殺人の容疑を全面的に否認する一方、少年らの一部は事件について「夫婦に頼まれた」と話し、後悔や反省を供述している少年もいるということです。