「写真撮りたい言うたんあんたやで」 母のツッコミ不可避、おさるのジョージの前で“無”になる男の子
テーマパークでおさるのジョージと写真を撮ることになった男の子。しかし、いざキャラクターを目の前にすると完全に「無」の表情になってしまった写真が話題を呼んでいる。MUTSUMIさん（@___im623__）がInstagramやThreadsに「写真撮りたい言うたんあんたやで」と添えて投稿したこの写真には、2万件のいいねが集まった。自ら撮影を希望したはずが、なぜこのような表情になってしまったのか。当時の状況について、投稿主のMUTSUMIさんに話を聞いた。
【写真】さっきの真顔はどこいった？ 普段はこんなにニコニコ
――この状況に至る直前、お子様はどのような様子で「おさるのジョージと一緒に写真を撮りたい」とリクエストしてきたのでしょうか？
「他の方たちが楽しそうに写真を撮っているのを見て自分も撮りたい！と思ったようで、母に『ぼくも撮る』と伝えてくれました」
――ジョージが目の前に現れた瞬間、お子様はどのような反応を見せたのでしょうか？
「ミニオンとの写真では笑顔で撮れていたのですが、ジョージは近くに寄ると思いのほか大きく感じ人間味も強かったのかこのような表情になっていました」
――目の前で固まってしまったお子様に対し、隣にいるジョージはどのようなアクションや気遣いを見せてくれたのでしょうか？
「写真でも分かるように、子どもの目線に合わせてしゃがんでくれ神対応でした。我が子がこの表情だったのでジョージもいくにいけず、絶妙な距離感でいてくれましたね」
――投稿主様がカメラを構えながら、お子様のこの表情を見た瞬間に真っ先に頭に浮かんだ言葉や感想を教えてください。
「本当にこの一文につきます。関西の方ならつっこまずにはいられない表情やと思います。母も撮りながら笑いが止まりませんでした」
――その後、撮影が終わっておさるのジョージとバイバイした際、お子様のテンションや様子に何か変化はありましたか？
「ひと仕事終えたおじさんのようにオレンジジュースで一服してましたね。その後も特に変わりなくメリーゴーランドに乗ったり、遊び場で思いっきり遊んだりと楽しみました。ジョージのことはすぐ忘れてる感じでしたね（笑）」
――この状況に至る直前、お子様はどのような様子で「おさるのジョージと一緒に写真を撮りたい」とリクエストしてきたのでしょうか？
「他の方たちが楽しそうに写真を撮っているのを見て自分も撮りたい！と思ったようで、母に『ぼくも撮る』と伝えてくれました」
――ジョージが目の前に現れた瞬間、お子様はどのような反応を見せたのでしょうか？
「ミニオンとの写真では笑顔で撮れていたのですが、ジョージは近くに寄ると思いのほか大きく感じ人間味も強かったのかこのような表情になっていました」
――目の前で固まってしまったお子様に対し、隣にいるジョージはどのようなアクションや気遣いを見せてくれたのでしょうか？
「写真でも分かるように、子どもの目線に合わせてしゃがんでくれ神対応でした。我が子がこの表情だったのでジョージもいくにいけず、絶妙な距離感でいてくれましたね」
――投稿主様がカメラを構えながら、お子様のこの表情を見た瞬間に真っ先に頭に浮かんだ言葉や感想を教えてください。
「本当にこの一文につきます。関西の方ならつっこまずにはいられない表情やと思います。母も撮りながら笑いが止まりませんでした」
――その後、撮影が終わっておさるのジョージとバイバイした際、お子様のテンションや様子に何か変化はありましたか？
「ひと仕事終えたおじさんのようにオレンジジュースで一服してましたね。その後も特に変わりなくメリーゴーランドに乗ったり、遊び場で思いっきり遊んだりと楽しみました。ジョージのことはすぐ忘れてる感じでしたね（笑）」