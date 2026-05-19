「ClariS」のクララさん、エリーさん、アンナさんが来場

16日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦に、女性3人組の人気ユニット「ClariS」が来場した。ファーストピッチセレモニーだけでなく、イニングの間にはきつねダンスも披露。“特別衣装”に身を包んだ3人に「可愛いすぎる」「天使かと思った」とファンも歓喜している。

この日は北海道出身のクララさんがファーストピッチを行った。髪をポニーテールに束ね、ワインドアップの豪快なフォームからの一投は大暴投。まさかの結果に赤面したが、場内からは温かい拍手が送られた。

そしてイニング間には、ファイターズガールとともに、日本ハム名物ともいえるきつねダンスのパフォーマンスにも参加した。クララさんだけでなく、エリーさん、アンナさんも登場。完璧なダンスを披露し、さすがのパフォーマンスでファンサービスも忘れなかった。 また、試合後には特別ライブも行った。

「ClariS」の公式インスタグラムは試合後、イベントを振り返る投稿を行った。きつね耳をつけた可愛らしい3人の様子が確認できる。暴投については「緊張」としたものの、「またいつかチャレンジしたい」。また、「きつねなClariSいかがですか？ 楽しい時間すぎて、終わって欲しくなかった……またエスコンに来れますようにっ」と思いを綴っていた。

イベントの投稿は大反響。「3人とも可愛すぎる」「可愛すぎコンコン」「キツネダンス……良すぎた涙」「ファイターズも無事勝って勝利の女神でしたね」「3人とも似合っていて可愛いです」「取り憑かれたい可愛さ」「昔の佐々木希に似てる」「顔ちっちゃ！ 天使！」「可愛すぎて夢の中にいたみたい」などとコメントが寄せられた。

「ClariS」は2009年、当時中学生だったクララさんとアンナさんでデビュー。人気アニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」や「魔法少女まどか☆マギカ」のオープニング曲などで一世を風靡した。当時は顔出しNGだったが、2020年から全面的に素顔を公開。2025年1月からは第3章をスタートさせ、3人組で活動している。（Full-Count編集部）