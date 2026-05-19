赤ちゃんをあやしてくれる子猫の姿が話題です。赤ちゃんだらけの可愛すぎる動画に注目が集まっているようです。動画には「赤ちゃんと子猫の組み合わせ最高で最上級に可愛い！」「赤ちゃん同士種族は違えど仲良し」等のコメントが寄せられ5.9万回以上再生されています。

【動画：赤ちゃんを興味津々に見つめる子猫→ぐずり始めそうになると…ほっこりする瞬間】

赤ちゃんをあやしてくれる子猫

TikTokアカウント「nekoama1209」に投稿されたのは、赤ちゃんとアメリカンショートヘアの子猫の姿です。子猫は赤ちゃんに興味津々で、赤ちゃんがベビーベッドで寝ている様子を見ていたそう。

赤ちゃんがぐずり始めそうな瞬間…なんと、子猫は赤ちゃんの手にちょんちょんと触れて、まるであやしてくれるような仕草をしたのだとか！子猫のおかげで、赤ちゃんのご機嫌も回復したそうです。

少しずつ仲良くなる赤ちゃんと子猫

他の投稿でも、赤ちゃんと子猫の交流する姿が投稿されているようです。うつぶせの赤ちゃんの様子を見に来た子猫、これからもっと仲良くなれそうな雰囲気だったそうです。

お子さんが猫ちゃんをなでることができるくらい大きくなってくると、猫ちゃんはお子さんになでられるのが大好きになったのだとか。お兄ちゃん的存在のお子さんに、甘えん坊な姿を見せてくれるようになったといいます。

兄弟のような2人

お子さんが生まれてから少しして家にやってきた子猫は、お子さんにとってまるで弟のような存在なんだそう。2人の仲良しな姿は、他にも投稿されています。

他の投稿では、お兄ちゃんのそばを離れない猫ちゃんの姿や、お兄ちゃんになでられて寝ている姿も紹介されているようでした。赤ちゃんの時から一緒の2人はすっかり仲良しになったようですね。

最初にご紹介した投稿は5.9万回以上再生され「赤ちゃんと子猫の組み合わせ最高で最上級に可愛い！」「赤ちゃん同士種族は違えど仲良し」「可愛いがぎっしりな動画♡」等のコメントが寄せられ、赤ちゃん達の可愛い姿に癒されたとの声が多く集まっていたようでした。

TikTokアカウント「nekoama1209」では、アメリカンショートヘアの猫ちゃんとお子さんの日常のワンシーンが投稿されています。可愛さあふれる投稿にファンになる人が続出しているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nekoama1209」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。