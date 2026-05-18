１８日夕方、兵庫県警尼崎南署の警察官が交通違反の車に停止を求めたところ、車が急発進し引きずられるなどしてケガをしました。警察官は左ひじの骨を折るなど重傷です。警察は殺人未遂事件などとして捜査しています。

警察によりますと、１８日午後４時すぎ、大阪市西淀川区佃６丁目の路上で、白バイに乗った兵庫県警尼崎南署の交通課の巡査部長（４３）が、横断歩行者妨害の疑いがあった車に停止を求めました。車は赤信号で停止したため、巡査部長が運転席付近で事情を聞こうとしたところ、運転していた男は停止の求めに応じず、窓をあけて急発進したということです。

巡査部長は車のハンドルを持って停めようとしましたが、車は停まらず、約２０メートルにわたって引きずられて振り落とされ、左ひじの骨折などの重傷です。車はそのまま大阪方面に直進して逃げたということです。警察によりますと、白バイは交通違反の疑いがあった車を尼崎市内から５分ほど追いかけていたということです。

警察は殺人未遂と公務執行妨害の疑いで、逃げた男の行方を追うとともに詳しい状況を調べています。