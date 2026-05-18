乃木坂46・林瑠奈がミュージカル『民王』で舞台初挑戦！ 新キャスト発表
有澤樟太郎、別所哲也が出演する池井戸潤原作のミュージカル『民王』より、メインキャストが発表。乃木坂46・4期生の林瑠奈が本作で舞台に初挑戦する。
【写真】『民王』初の舞台化！ ミュージカル『民王』ティザービジュアル
『民王』は、2010年に刊行された池井戸潤による長編小説。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディ小説で、2010年に単行本、2013年に文藝春秋より文春文庫版、2019年KADOKAWAより角川文庫版が刊行され、人気を博した。また2015年にテレビ朝日系にて初のドラマ化がなされ、さらに2024年にはテレビドラマオリジナルストーリーとして『民王R』が放送。老若男女問わず好評を博している。
そんな『民王』が初めて舞台化。このミュージカルが記念すべき第1作目となる。
内閣総理大臣・武藤泰山の息子・翔役は、有澤樟太郎。ある日突然、現職総理大臣である父親と入れ替わってしまう大学生を演じる。翔の父親・武藤泰山役は、別所哲也が演じる。
このたび本作のメインキャストが明らかに。政治家志望の優等生・村野エリカ役を豊原江理佳、翔の同級生で起業家でもある南真衣役には、乃木坂46のメンバーとして活躍し、今回が初舞台となる林瑠奈。泰山の優秀な秘書・貝原茂平役を山崎大輝、公安の刑事・新田理役には上川一哉、泰山のライバルである政治家・蔵本志郎役には福田転球。
さらに泰山の妻で翔の母、武藤綾役を一路真輝、泰山が属する民政党の大物議員・城山和彦役を、竹中直人が演じる。
林瑠奈は「放送当時、母と毎週観ていた『民王』のミュージカル化、作品をお届けする立場としてご縁をいただけたこと、あまりにも嬉しく、心が躍ります」とコメントしている。
ミュージカル『民王』は東京・シアタークリエにて9月6日〜10月6日、大阪・梅田芸術劇場 シアタードラマシティにて10月11日〜13日、福岡・博多座にて10月17日〜19日上演。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■豊原江理佳
初めて『民王』を拝見したのはドラマでした。とても引き込まれてそのあと原作も…まさか『民王』の世界に入ることができるなんて！ どんな稽古になるのか、どんな作品に仕上がるのか、今からとても楽しみです！ 池井戸さん初めてのミュージカルということで、どんな化学反応が起こるのか、楽しみながら取り組みたいと思います！
■林瑠奈
放送当時、母と毎週観ていた「民王」ミュージカル化、作品をお届けする立場としてご縁をいただけたこと、あまりにも嬉しく、心が躍ります。世知辛い世の中、日々の疲れや憂鬱から荷を下ろして、この瞬間だけは全力で笑っていただけるように、私も真っ直ぐに、誠心誠意取り組ませていただきます。是非劇場でお待ちしています！
■山崎大輝
「民王」がミュージカルになる。この文字だけで沢山の想像ができてしまうほど可能性に溢れてる作品に貝原として参加できること嬉しく思います。今からどうこの作品に関わっていこうかと考えておりますが、時に支え、時に小馬鹿にしながら楽しい作品にできたらと思っています。劇場でお待ちしております。
■上川一哉
ミュージカル『民王』に出演させていただけることを心から嬉しく思います。以前から大好きだった池井戸潤さんの作品世界に飛び込めることに、今から胸が高鳴っています。カンパニーの皆さんと共に、熱量どんどん上げていきながら新たな『民王』を届けられるよう全力で挑みます。
■福田転球
多くの方に愛されている作品を舞台化する難しさはあると思いますが、イメージにとらわれすぎず視野を広げ、失敗を恐れずに挑戦し、痛快に笑えるエンターテインメントな舞台になればよいなあと考えます。大真面目に滑稽に役を楽しみながら、カンパニーの皆さんと楽しく、舞台でしか味わえない「生」を構築し、お客様にお届けできるように精進します！
■一路真輝
あの「民王」が舞台に！ え、ミュージカル?!楽しみ過ぎる！ 豪華なスタッフとキャストの皆様と共に、今まで観たことの無い日本オリジナルミュージカルを創る現場を近くで目撃出来る事を今から楽しみにしています！ ファーストレディだけど、肝っ玉母さんのように息子を溺愛してる母を思いっきり演じたいです！
■竹中直人
えっ？！ あの【民王】がミュージカルに？！ 脚本はなんと！ あの、あの、あのお方が書き下ろすのかっつ？！ 主演はおれのマブダチ、有澤樟太郎！？ それにこのおれも出演だとっ？！ シアタークリエを舞台に、歌って踊るのか？！ 誰が？！
おれがっ？！ おれがよ〜！ 君がよ〜！ ようし！ トラック野郎の気分でぶちかましてやるかっつ！！ ル〜ラララララ〜ルンルンラララ〜
【写真】『民王』初の舞台化！ ミュージカル『民王』ティザービジュアル
『民王』は、2010年に刊行された池井戸潤による長編小説。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディ小説で、2010年に単行本、2013年に文藝春秋より文春文庫版、2019年KADOKAWAより角川文庫版が刊行され、人気を博した。また2015年にテレビ朝日系にて初のドラマ化がなされ、さらに2024年にはテレビドラマオリジナルストーリーとして『民王R』が放送。老若男女問わず好評を博している。
内閣総理大臣・武藤泰山の息子・翔役は、有澤樟太郎。ある日突然、現職総理大臣である父親と入れ替わってしまう大学生を演じる。翔の父親・武藤泰山役は、別所哲也が演じる。
このたび本作のメインキャストが明らかに。政治家志望の優等生・村野エリカ役を豊原江理佳、翔の同級生で起業家でもある南真衣役には、乃木坂46のメンバーとして活躍し、今回が初舞台となる林瑠奈。泰山の優秀な秘書・貝原茂平役を山崎大輝、公安の刑事・新田理役には上川一哉、泰山のライバルである政治家・蔵本志郎役には福田転球。
さらに泰山の妻で翔の母、武藤綾役を一路真輝、泰山が属する民政党の大物議員・城山和彦役を、竹中直人が演じる。
林瑠奈は「放送当時、母と毎週観ていた『民王』のミュージカル化、作品をお届けする立場としてご縁をいただけたこと、あまりにも嬉しく、心が躍ります」とコメントしている。
ミュージカル『民王』は東京・シアタークリエにて9月6日〜10月6日、大阪・梅田芸術劇場 シアタードラマシティにて10月11日〜13日、福岡・博多座にて10月17日〜19日上演。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■豊原江理佳
初めて『民王』を拝見したのはドラマでした。とても引き込まれてそのあと原作も…まさか『民王』の世界に入ることができるなんて！ どんな稽古になるのか、どんな作品に仕上がるのか、今からとても楽しみです！ 池井戸さん初めてのミュージカルということで、どんな化学反応が起こるのか、楽しみながら取り組みたいと思います！
■林瑠奈
放送当時、母と毎週観ていた「民王」ミュージカル化、作品をお届けする立場としてご縁をいただけたこと、あまりにも嬉しく、心が躍ります。世知辛い世の中、日々の疲れや憂鬱から荷を下ろして、この瞬間だけは全力で笑っていただけるように、私も真っ直ぐに、誠心誠意取り組ませていただきます。是非劇場でお待ちしています！
■山崎大輝
「民王」がミュージカルになる。この文字だけで沢山の想像ができてしまうほど可能性に溢れてる作品に貝原として参加できること嬉しく思います。今からどうこの作品に関わっていこうかと考えておりますが、時に支え、時に小馬鹿にしながら楽しい作品にできたらと思っています。劇場でお待ちしております。
■上川一哉
ミュージカル『民王』に出演させていただけることを心から嬉しく思います。以前から大好きだった池井戸潤さんの作品世界に飛び込めることに、今から胸が高鳴っています。カンパニーの皆さんと共に、熱量どんどん上げていきながら新たな『民王』を届けられるよう全力で挑みます。
■福田転球
多くの方に愛されている作品を舞台化する難しさはあると思いますが、イメージにとらわれすぎず視野を広げ、失敗を恐れずに挑戦し、痛快に笑えるエンターテインメントな舞台になればよいなあと考えます。大真面目に滑稽に役を楽しみながら、カンパニーの皆さんと楽しく、舞台でしか味わえない「生」を構築し、お客様にお届けできるように精進します！
■一路真輝
あの「民王」が舞台に！ え、ミュージカル?!楽しみ過ぎる！ 豪華なスタッフとキャストの皆様と共に、今まで観たことの無い日本オリジナルミュージカルを創る現場を近くで目撃出来る事を今から楽しみにしています！ ファーストレディだけど、肝っ玉母さんのように息子を溺愛してる母を思いっきり演じたいです！
■竹中直人
えっ？！ あの【民王】がミュージカルに？！ 脚本はなんと！ あの、あの、あのお方が書き下ろすのかっつ？！ 主演はおれのマブダチ、有澤樟太郎！？ それにこのおれも出演だとっ？！ シアタークリエを舞台に、歌って踊るのか？！ 誰が？！
おれがっ？！ おれがよ〜！ 君がよ〜！ ようし！ トラック野郎の気分でぶちかましてやるかっつ！！ ル〜ラララララ〜ルンルンラララ〜