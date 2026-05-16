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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【緊急】みずほ4.5万円還元が復活！早期終了に備えろ！「ズバリ！」にツボった質問回答がこちらww」を公開した。みずほ銀行の投資信託キャンペーンが早期終了することを受け、最大4.5万円の還元を受けるための具体的な攻略法を解説した。



動画の冒頭でネコ山は、みずほ銀行の「積立投信Wハッピープラン」について言及。契約金額に応じて最大45,000円がプレゼントされる本キャンペーンだが、5月29日をもって新規受付を早期終了することが判明したという。「本当に急がなきゃいけない」と強調し、早急な対応を呼びかけた。



キャンペーンでは、対象ファンドのAコースとBコースそれぞれで50万円以上の積立契約をすることで、合計45,000円の現金がプレゼントされる。しかし、合計100万円の資金を用意するのはハードルが高い。そこでネコ山は、積立日を5日と25日にずらし、買い付けた投資信託を即座に売却して資金を回転させる攻略法を提案した。この手法を用いれば、資金50万円や25万円でも条件を達成できるという。



また、参加時の注意点も細かく解説。「5月29日までに積立設定を完了させること」「8月31日時点で積立契約が継続していること（積立額を1,000円に減額して維持）」「電子交付サービスへの登録」の3点を必須条件として挙げた。さらに、対象ファンドには購入時手数料がかかる点にも触れ、手数料が取られるが後から戻ってくると説明し、一時的なマイナスに慌てないようアドバイスした。



動画後半の視聴者からの質問コーナーでは、「三菱UFJ eスマート証券のクレカ積立はau PAYカードと三菱UFJカードのどちらが良いか」という問いに対し、還元されたポイントの使い勝手（現金化や他ポイントへの交換レート）の観点から、Pontaポイントが貯まる「au PAYカード」を推奨した。



早期終了が迫る中、資金を効率よく回転させる実践的なノウハウは、ポイ活ユーザーにとって有益な情報となっている。キャンペーンの詳細や注意事項は、みずほ銀行の公式サイトで確認できる。