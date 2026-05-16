―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.7　アキレス <5142>
　26年3月期の連結経常損益は39.1億円の黒字(前の期は2.2億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比49.0％減の20億円に落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2980> ＳＲＥＨＤ 　　東Ｐ 　 -29.99 　　5/13　本決算　　　 17.16
<6440> ＪＵＫＩ 　　　東Ｐ 　 -28.69 　　5/12　　　1Q　　　　赤縮
<5803> フジクラ 　　　東Ｐ 　 -25.92 　　5/14　本決算　　　　9.28
<6315> ＴＯＷＡ 　　　東Ｐ 　 -23.70 　　5/11　本決算　　　 47.40
<5016> ＪＸ金属 　　　東Ｐ 　 -22.91 　　5/11　本決算　　　　5.27

<6364> ＡＩＲＭＡＮ 　東Ｐ 　 -21.42 　　5/11　本決算　　　-28.13
<5142> アキレス 　　　東Ｐ 　 -20.94 　　5/12　本決算　　　-48.97
<6273> ＳＭＣ 　　　　東Ｐ 　 -19.43 　　5/14　本決算　　　　1.45
<4483> ＪＭＤＣ 　　　東Ｐ 　 -19.40 　　5/ 8　本決算　　　 10.40
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　東Ｐ 　 -19.22 　　5/14　本決算　　　 10.27

<4337> ぴあ 　　　　　東Ｐ 　 -19.20 　　5/14　本決算　　　-47.07
<5727> 邦チタ 　　　　東Ｐ 　 -19.10 　　5/ 8　本決算　　　　　－
<6986> 双葉電 　　　　東Ｐ 　 -18.58 　　5/12　本決算　　　　赤拡
<5805> ＳＷＣＣ 　　　東Ｐ 　 -18.08 　　5/14　本決算　　　　6.77
<3110> 日東紡 　　　　東Ｐ 　 -17.84 　　5/12　本決算　　　 20.68

<1801> 大成建 　　　　東Ｐ 　 -17.70 　　5/14　本決算　　　 -4.48
<5821> 平河ヒューテ 　東Ｐ 　 -16.63 　　5/11　本決算　　　　1.31
<4028> 石原産 　　　　東Ｐ 　 -16.58 　　5/12　本決算　　　-38.81
<4082> 稀元素 　　　　東Ｐ 　 -16.55 　　5/14　本決算　　　-38.56
<6644> 大崎電 　　　　東Ｐ 　 -16.32 　　5/12　本決算　　　 23.34

<4820> ＥＭシステム 　東Ｐ 　 -16.31 　　5/14　　　1Q　　　-77.19
<4819> Ｄガレージ 　　東Ｐ 　 -16.08 　　5/14　本決算　　　　　－
<6363> 酉島 　　　　　東Ｐ 　 -15.95 　　5/14　本決算　　　-15.45
<4022> ラサ工 　　　　東Ｐ 　 -15.89 　　5/14　本決算　　　　1.76
<4847> インテリＷ 　　東Ｐ 　 -15.80 　　5/13　　　3Q　　　 -4.73

<3660> アイスタイル 　東Ｐ 　 -15.70 　　5/ 8　　　3Q　　　 19.38
<5535> ミガロＨＤ 　　東Ｐ 　 -15.57 　　5/11　本決算　　　　4.39
<6258> 平田機工 　　　東Ｐ 　 -15.40 　　5/14　本決算　　　　6.27
<1720> 東急建設 　　　東Ｐ 　 -15.15 　　5/ 8　本決算　　　 -4.28
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　東Ｐ 　 -15.11 　　5/14　本決算　　　-17.58

<7550> ゼンショＨＤ 　東Ｐ 　 -15.08 　　5/12　本決算　　　　7.34
<4078> 堺化学 　　　　東Ｐ 　 -14.99 　　5/13　本決算　　　 -6.80
<2395> 新日本科学 　　東Ｐ 　 -14.98 　　5/11　本決算　　　　2.86
<6584> 三桜工 　　　　東Ｐ 　 -14.87 　　5/14　本決算　　　 15.21
<7745> Ａ＆Ｄホロン 　東Ｐ 　 -14.57 　　5/13　本決算　　　-27.14

<3659> ネクソン 　　　東Ｐ 　 -14.54 　　5/14　　　1Q　　　 94.39
<3436> ＳＵＭＣＯ 　　東Ｐ 　 -14.48 　　5/12　　　1Q　　　　赤転
<6472> ＮＴＮ 　　　　東Ｐ 　 -14.31 　　5/14　本決算　　　-10.58
<1835> 東鉄工 　　　　東Ｐ 　 -14.10 　　5/14　本決算　　　　1.54
<3993> パークシャ 　　東Ｐ 　 -14.01 　　5/14　　上期　　　 -6.06

<6844> 新電元 　　　　東Ｐ 　 -13.91 　　5/14　本決算　　　-14.79
<3443> 川田テク 　　　東Ｐ 　 -13.85 　　5/12　本決算　　　-14.07
<7224> 新明和 　　　　東Ｐ 　 -13.62 　　5/ 8　本決算　　　 -5.05
<3925> ダブスタ 　　　東Ｐ 　 -13.57 　　5/13　本決算　　　　4.02
<6235> オプトラン 　　東Ｐ 　 -13.48 　　5/13　　　1Q　　　-61.35

<4554> 富士製薬 　　　東Ｐ 　 -13.46 　　5/12　　上期　　　 92.98
<4229> 群栄化 　　　　東Ｐ 　 -13.40 　　5/14　本決算　　　　　－
<8830> 住友不 　　　　東Ｐ 　 -13.39 　　5/13　本決算　　　　3.72
<7729> 東京精 　　　　東Ｐ 　 -13.01 　　5/13　本決算　　　 14.86
<7721> 東京計器 　　　東Ｐ 　 -12.99 　　5/11　本決算　　　 18.54

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース