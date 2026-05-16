決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … フジクラ、ＪＸ金属、三井Ｅ＆Ｓ (5月8日～14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.7 アキレス <5142>
26年3月期の連結経常損益は39.1億円の黒字(前の期は2.2億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比49.0％減の20億円に落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2980> ＳＲＥＨＤ 東Ｐ -29.99 5/13 本決算 17.16
<6440> ＪＵＫＩ 東Ｐ -28.69 5/12 1Q 赤縮
<5803> フジクラ 東Ｐ -25.92 5/14 本決算 9.28
<6315> ＴＯＷＡ 東Ｐ -23.70 5/11 本決算 47.40
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ -22.91 5/11 本決算 5.27
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 東Ｐ -21.42 5/11 本決算 -28.13
<5142> アキレス 東Ｐ -20.94 5/12 本決算 -48.97
<6273> ＳＭＣ 東Ｐ -19.43 5/14 本決算 1.45
<4483> ＪＭＤＣ 東Ｐ -19.40 5/ 8 本決算 10.40
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ -19.22 5/14 本決算 10.27
<4337> ぴあ 東Ｐ -19.20 5/14 本決算 -47.07
<5727> 邦チタ 東Ｐ -19.10 5/ 8 本決算 －
<6986> 双葉電 東Ｐ -18.58 5/12 本決算 赤拡
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ -18.08 5/14 本決算 6.77
<3110> 日東紡 東Ｐ -17.84 5/12 本決算 20.68
<1801> 大成建 東Ｐ -17.70 5/14 本決算 -4.48
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ -16.63 5/11 本決算 1.31
<4028> 石原産 東Ｐ -16.58 5/12 本決算 -38.81
<4082> 稀元素 東Ｐ -16.55 5/14 本決算 -38.56
<6644> 大崎電 東Ｐ -16.32 5/12 本決算 23.34
<4820> ＥＭシステム 東Ｐ -16.31 5/14 1Q -77.19
<4819> Ｄガレージ 東Ｐ -16.08 5/14 本決算 －
<6363> 酉島 東Ｐ -15.95 5/14 本決算 -15.45
<4022> ラサ工 東Ｐ -15.89 5/14 本決算 1.76
<4847> インテリＷ 東Ｐ -15.80 5/13 3Q -4.73
<3660> アイスタイル 東Ｐ -15.70 5/ 8 3Q 19.38
<5535> ミガロＨＤ 東Ｐ -15.57 5/11 本決算 4.39
<6258> 平田機工 東Ｐ -15.40 5/14 本決算 6.27
<1720> 東急建設 東Ｐ -15.15 5/ 8 本決算 -4.28
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ -15.11 5/14 本決算 -17.58
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ -15.08 5/12 本決算 7.34
<4078> 堺化学 東Ｐ -14.99 5/13 本決算 -6.80
<2395> 新日本科学 東Ｐ -14.98 5/11 本決算 2.86
<6584> 三桜工 東Ｐ -14.87 5/14 本決算 15.21
<7745> Ａ＆Ｄホロン 東Ｐ -14.57 5/13 本決算 -27.14
<3659> ネクソン 東Ｐ -14.54 5/14 1Q 94.39
<3436> ＳＵＭＣＯ 東Ｐ -14.48 5/12 1Q 赤転
<6472> ＮＴＮ 東Ｐ -14.31 5/14 本決算 -10.58
<1835> 東鉄工 東Ｐ -14.10 5/14 本決算 1.54
<3993> パークシャ 東Ｐ -14.01 5/14 上期 -6.06
<6844> 新電元 東Ｐ -13.91 5/14 本決算 -14.79
<3443> 川田テク 東Ｐ -13.85 5/12 本決算 -14.07
<7224> 新明和 東Ｐ -13.62 5/ 8 本決算 -5.05
<3925> ダブスタ 東Ｐ -13.57 5/13 本決算 4.02
<6235> オプトラン 東Ｐ -13.48 5/13 1Q -61.35
<4554> 富士製薬 東Ｐ -13.46 5/12 上期 92.98
<4229> 群栄化 東Ｐ -13.40 5/14 本決算 －
<8830> 住友不 東Ｐ -13.39 5/13 本決算 3.72
<7729> 東京精 東Ｐ -13.01 5/13 本決算 14.86
<7721> 東京計器 東Ｐ -12.99 5/11 本決算 18.54
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.7 アキレス <5142>
26年3月期の連結経常損益は39.1億円の黒字(前の期は2.2億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比49.0％減の20億円に落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2980> ＳＲＥＨＤ 東Ｐ -29.99 5/13 本決算 17.16
<6440> ＪＵＫＩ 東Ｐ -28.69 5/12 1Q 赤縮
<5803> フジクラ 東Ｐ -25.92 5/14 本決算 9.28
<6315> ＴＯＷＡ 東Ｐ -23.70 5/11 本決算 47.40
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ -22.91 5/11 本決算 5.27
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 東Ｐ -21.42 5/11 本決算 -28.13
<5142> アキレス 東Ｐ -20.94 5/12 本決算 -48.97
<6273> ＳＭＣ 東Ｐ -19.43 5/14 本決算 1.45
<4483> ＪＭＤＣ 東Ｐ -19.40 5/ 8 本決算 10.40
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ -19.22 5/14 本決算 10.27
<4337> ぴあ 東Ｐ -19.20 5/14 本決算 -47.07
<5727> 邦チタ 東Ｐ -19.10 5/ 8 本決算 －
<6986> 双葉電 東Ｐ -18.58 5/12 本決算 赤拡
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ -18.08 5/14 本決算 6.77
<3110> 日東紡 東Ｐ -17.84 5/12 本決算 20.68
<1801> 大成建 東Ｐ -17.70 5/14 本決算 -4.48
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ -16.63 5/11 本決算 1.31
<4028> 石原産 東Ｐ -16.58 5/12 本決算 -38.81
<4082> 稀元素 東Ｐ -16.55 5/14 本決算 -38.56
<6644> 大崎電 東Ｐ -16.32 5/12 本決算 23.34
<4820> ＥＭシステム 東Ｐ -16.31 5/14 1Q -77.19
<4819> Ｄガレージ 東Ｐ -16.08 5/14 本決算 －
<6363> 酉島 東Ｐ -15.95 5/14 本決算 -15.45
<4022> ラサ工 東Ｐ -15.89 5/14 本決算 1.76
<4847> インテリＷ 東Ｐ -15.80 5/13 3Q -4.73
<3660> アイスタイル 東Ｐ -15.70 5/ 8 3Q 19.38
<5535> ミガロＨＤ 東Ｐ -15.57 5/11 本決算 4.39
<6258> 平田機工 東Ｐ -15.40 5/14 本決算 6.27
<1720> 東急建設 東Ｐ -15.15 5/ 8 本決算 -4.28
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ -15.11 5/14 本決算 -17.58
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ -15.08 5/12 本決算 7.34
<4078> 堺化学 東Ｐ -14.99 5/13 本決算 -6.80
<2395> 新日本科学 東Ｐ -14.98 5/11 本決算 2.86
<6584> 三桜工 東Ｐ -14.87 5/14 本決算 15.21
<7745> Ａ＆Ｄホロン 東Ｐ -14.57 5/13 本決算 -27.14
<3659> ネクソン 東Ｐ -14.54 5/14 1Q 94.39
<3436> ＳＵＭＣＯ 東Ｐ -14.48 5/12 1Q 赤転
<6472> ＮＴＮ 東Ｐ -14.31 5/14 本決算 -10.58
<1835> 東鉄工 東Ｐ -14.10 5/14 本決算 1.54
<3993> パークシャ 東Ｐ -14.01 5/14 上期 -6.06
<6844> 新電元 東Ｐ -13.91 5/14 本決算 -14.79
<3443> 川田テク 東Ｐ -13.85 5/12 本決算 -14.07
<7224> 新明和 東Ｐ -13.62 5/ 8 本決算 -5.05
<3925> ダブスタ 東Ｐ -13.57 5/13 本決算 4.02
<6235> オプトラン 東Ｐ -13.48 5/13 1Q -61.35
<4554> 富士製薬 東Ｐ -13.46 5/12 上期 92.98
<4229> 群栄化 東Ｐ -13.40 5/14 本決算 －
<8830> 住友不 東Ｐ -13.39 5/13 本決算 3.72
<7729> 東京精 東Ｐ -13.01 5/13 本決算 14.86
<7721> 東京計器 東Ｐ -12.99 5/11 本決算 18.54
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース