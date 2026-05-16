アストン・ビラvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第37節】(ヴィラ・パーク)
アストン・ビラ 4-2(前半1-0)リバプール
<得点者>
[ア]モーガン・ロジャーズ(42分)、オリー・ワトキンス2(57分、73分)、ジョン・マッギン(89分)
[リ]フィルヒル・ファン・ダイク2(52分、90分+2)
<警告>
[ア]マティ・キャッシュ(39分)、オリー・ワトキンス(45分+3)、ジョン・マッギン(66分)
[リ]ジョー・ゴメス(62分)
観衆:43,033人
└遠藤不在のリバプール大敗で5位転落…アストン・ビラが来季CL決定!! 4位浮上でCL出場権「プレミア6枠」遠のく
アストン・ビラ 4-2(前半1-0)リバプール
<得点者>
[ア]モーガン・ロジャーズ(42分)、オリー・ワトキンス2(57分、73分)、ジョン・マッギン(89分)
[リ]フィルヒル・ファン・ダイク2(52分、90分+2)
<警告>
[ア]マティ・キャッシュ(39分)、オリー・ワトキンス(45分+3)、ジョン・マッギン(66分)
[リ]ジョー・ゴメス(62分)
観衆:43,033人
└遠藤不在のリバプール大敗で5位転落…アストン・ビラが来季CL決定!! 4位浮上でCL出場権「プレミア6枠」遠のく