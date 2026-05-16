【プレミアリーグ第37節】(ヴィラ・パーク)

アストン・ビラ 4-2(前半1-0)リバプール

<得点者>

[ア]モーガン・ロジャーズ(42分)、オリー・ワトキンス2(57分、73分)、ジョン・マッギン(89分)

[リ]フィルヒル・ファン・ダイク2(52分、90分+2)

<警告>

[ア]マティ・キャッシュ(39分)、オリー・ワトキンス(45分+3)、ジョン・マッギン(66分)

[リ]ジョー・ゴメス(62分)

観衆:43,033人

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