市川團十郎、品数豊富なヘルシー朝食＆すっぽん鍋の夕食公開「身体に良さそう」「器が素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月14日、自身のInstagramを更新。朝食と夕食を公開した。
【写真】48歳歌舞伎俳優「朝から品数豊富ですごい」ヘルシー朝食＆すっぽん鍋の夕食公開
團十郎は「朝ごはんと晩御飯載せました」とコメント。大葉がかかったサーモンのカルパッチョ、アボカド、ブロッコリー・ミニトマト・ニンジンなどの野菜、キムチ、梅干しなどが並んだ食卓と、すっぽん鍋や鍋の出汁で作った雑炊などの写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「配膳の仕方が美しい」「器が素敵」「美味しそう」「朝から品数豊富ですごい」「ヘルシー」「身体に良さそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「朝から品数豊富ですごい」ヘルシー朝食＆すっぽん鍋の夕食公開
◆市川團十郎、朝食＆夕食公開
團十郎は「朝ごはんと晩御飯載せました」とコメント。大葉がかかったサーモンのカルパッチョ、アボカド、ブロッコリー・ミニトマト・ニンジンなどの野菜、キムチ、梅干しなどが並んだ食卓と、すっぽん鍋や鍋の出汁で作った雑炊などの写真を公開した。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「配膳の仕方が美しい」「器が素敵」「美味しそう」「朝から品数豊富ですごい」「ヘルシー」「身体に良さそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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