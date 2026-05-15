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投資だけでは危険なのか？暴落時に後悔しないための“現金と株の黄金比率”を徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「投資だけでは危険なのか？暴落時に後悔しないための“現金と株の黄金比率”を徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、視聴者から寄せられた資産運用に関する様々な疑問に回答し、「一般論にとらわれず、自分の状況に合わせて具体的に考えることが重要だ」と断言している。



動画の後半では、「銀行にあるお金が多すぎる気がする」という視聴者の悩みに回答した。一般的には生活防衛資金を除き、現金と投資の比率を「50対50」や「100引く年齢」にするなどのセオリーがある。しかし、鳥海氏は「具体的に考えないと答えは出ない」と指摘する。「何をもって多すぎるのか」「投資に回したら困ることはないのか」と問いかけ、数年後の住宅修繕や車の買い替えなどのライフイベントを考慮する必要性を説いた。一般的な考え方にとらわれると「学んでいるようで実は何も考えていない」状態に陥ると警告している。



さらに、夫婦間で資金を貸し借りしてNISA枠を利用することの是非についても解説。夫が妻に資金を渡し、妻のNISA枠で運用して後から返済する手法は、実質的に贈与とみなされ、贈与税が発生するリスクが「普通に高い」と語る。一方で、生活費を負担する形であれば贈与税の対象外となる仕組みを図解でわかりやすく説明した。



また、個別株投資の難しさにも言及している。任天堂株で150万円の損失を抱えた視聴者に対し、ただ長期保有するのではなく「どこで損切りをするのか決めた上で始めないとこうなる」と忠告。個別株はタイミングを見極める必要があるため、覚悟がない場合はインデックス投資を中心にすべきだと推奨した。



最後に鳥海氏は、iDeCoとNISAでリターンに差が出る理由についてもシミュレーションソフトを用いて解説した。同じ投資先でも、制度上の投資タイミングのズレによって結果が変わることを実証している。資産形成においては「自分にとってどうなのか」という視点を持ち、目的に応じて戦略を立てるべきだと結論付けた。