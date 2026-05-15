広島の鈴木球団本部長は１５日、羽月隆太郎被告の法廷での発言を受け「再調査します」と語った。

この日、初公判で他の選手も吸っていたと羽月被告が発言。これを受け「これから内容を詰めて」と語り、基本的には全選手を対象に再調査へ乗り出す方針だ。

球団はすでに１月の時点で調査を行っており、キャンプイン前日のミーティングで注意喚起などが行われていた。その際には使用を認める選手はおらず「当然、無いということだったので」と説明。だが新たに法廷で明かされた事実だけに「ちょっと来週までじっくりやるかもしれない」と言う。

起訴状によると、羽月被告は、２０２５年１２月１６日ごろ、広島市中区の自宅で、指定薬物「エトミデート」を、医療以外の用途で、若干量を使用した罪に問われている。

今年１月に逮捕され、当初は指定薬物の使用について「使った覚えはない」と、容疑を否認していた。その後に一転して、使用を認めた。

２月１７日に起訴され、同１８日に保釈金３００万円を支払い保釈が認められた。同２４日には、広島球団が契約を解除した。