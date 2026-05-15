日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表。１９歳のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）は選外だった。１９９８年フランスＷ杯に１８歳で出場した小野伸二氏以来、２人目となる１０代でのＷ杯メンバー入りはならなかった。

高い技術を生かした攻撃的なプレーが持ち味の佐藤は、２５年５月に日本代表に初選出されると、６月のアジア最終予選インドネシア戦で１８歳２３７日の歴代年少４位でデビューを果たすなど、既にＡマッチ５試合に出場している。

ただ、今年３月の英国遠征にはメンバーに選出されたものの、体調不良で出番がなく、アピールチャンスを逃していた。

シャドー（１・５列目）のポジションは、南野拓実（モナコ）が長期離脱中で三笘薫（ブライトン）もメンバー発表直前に負傷。佐藤は森保監督が視察した１０日の東京Ｖ戦でアシストをマークするなど、ＦＣ東京で１５試合５得点１アシストをマークして猛アピールを見せていたが、２６人のメンバー入りとはならなかった。

◆佐藤 龍之介（さとう・りゅうのすけ）２００６年１０月１６日、東京・西東京市生まれ。１９歳。ＦＣ東京の下部組織に入団。同Ｕ―１８所属時の２３年３月、歴代３位（当時）の年少記録となる１６歳４か月２０日でリーグ杯出場。２５年は岡山に期限付き移籍し、２８試合６得点でベストヤングプレーヤー賞を受賞。今季はＦＣ東京に復帰。日本代表は２５年６月のインドネシア戦にて、１８歳２３７日で国際Ａマッチデビュー。利き足は右。１７１センチ、６５キロ。