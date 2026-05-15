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「メガ10」はオワコンなのか？一人負けファンドの裏に隠された絶好の「バーゲンセール」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資系YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【大チャンス】メガ10は調子が上がらない今こそ仕込め！最強クラスのファンドの一つです！【6月銘柄入れ替えも判明】」と題した動画を公開した。動画では、投資信託「ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド（以下、メガ10）」の現状と今後の展望について、独自の視点から解説を行っている。



「メガ10」は、純粋に稼ぐ力が強いトップ企業10社を集めたハイリスク・ハイリターン型のファンドである。しかし、年明けから半導体株が好調な中、メガ10は構成銘柄であるビザ、マスターカード、イーライリリーなどの不調が原因で一人負け状態となっている。YOU氏は、これらの企業がリアルタイム決済の台頭や独占禁止法違反の疑い、競合他社の新薬開発などにより、市場から弱気な見方をされていると分析する。



しかしYOU氏は、「メガ10は本当にオワコンなのか？結論から言いますが、そんなことは全くありません」と力強く断言する。プロの投資家は一時的な株価の動きや市場の雰囲気に流されず、企業が本当に稼ぎ出す力（ファンダメンタルズ）に目を向けているという。例えば、ビザやマスターカードは単なる決済会社ではなく、サイバーセキュリティやデータ分析といった「付加価値サービス」で猛烈に伸びており、イーライリリーも主力薬の通期売上見通しを大きく上方修正している。



YOU氏は、これらの企業が本来持っている価値からすれば、現在の株価の下落は「絶好のバーゲンセール」であると強調する。市場の資金はハイテク株に集中しているが、必ず調整局面が訪れ、その際に資金が向かう先が金融やヘルスケアといった優良企業だというのだ。



最後にYOU氏は、メガ10を保有する上での鉄則として「10年単位で見る」「安定の価値を知る」「Just keep buying」の3点を挙げた。さらに、メガ10はあくまでサテライト枠として、全体の資産の最大3割程度に留めるという運用ルールを提案。優良企業の詰め合わせが安売りされている今こそ、一喜一憂せずに着実に資産を築くための「ボーナスタイム」であると結論付けた。