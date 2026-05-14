【Mリーグ】BEAST・中田花奈が首位・風林火山に食らいつくファイナル2勝目！ 格闘倶楽部は初優勝遠のく痛恨ラス
麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズが14日に開催され、BEAST Xの中田花奈（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）がファイナル自身2勝目を飾り、EX風林火山に約40pt差に迫ることに成功した。
【写真】親の大三元と親の三倍満さく裂！ ※わずか30分間の出来事です
セミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命の16戦。なお、風林火山が優勝すれば「2020-21シーズン」以来2度目、ほか3チームは初優勝となる。
前回ファイナル6日目に風林火山に連勝を決められ後がなくなったBEASTは中田が登板。起家の親番で雷電・萩原聖人（連盟）とのめくり合いを制しで親の跳満18000をものにすると、そのままトップを維持して局を回し、一時、追い上げてきた萩原にトップを譲る場面があったが、最後は自ら和了って微差のトップを奪取。ファイナル2勝目を手にして、優勝に望みを繋いだ。
風林火山は内川幸太郎（連盟）が3着で、BEASTに1試合で100pt近く詰められてしまう結果に。また、格闘倶楽部は兼任監督の滝沢和典（連盟）が登板したが、痛すぎるラスに沈み、ポイント2桁台に後退。残り3戦で3トップが必要な厳しい状況に追い込まれた。
「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズ順位表
※5月14日第1試合終了時点 残り3試合
1位・EX風林火山 265.5pt
2位・BEAST X 228.5pt
3位・KONAMI麻雀格闘倶楽部 95.4pt
4位・TEAM RAIDEN / 雷電 18.9pt
【写真】親の大三元と親の三倍満さく裂！ ※わずか30分間の出来事です
セミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命の16戦。なお、風林火山が優勝すれば「2020-21シーズン」以来2度目、ほか3チームは初優勝となる。
風林火山は内川幸太郎（連盟）が3着で、BEASTに1試合で100pt近く詰められてしまう結果に。また、格闘倶楽部は兼任監督の滝沢和典（連盟）が登板したが、痛すぎるラスに沈み、ポイント2桁台に後退。残り3戦で3トップが必要な厳しい状況に追い込まれた。
「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズ順位表
※5月14日第1試合終了時点 残り3試合
1位・EX風林火山 265.5pt
2位・BEAST X 228.5pt
3位・KONAMI麻雀格闘倶楽部 95.4pt
4位・TEAM RAIDEN / 雷電 18.9pt