こういうのが欲しかった！ 山崎実業「towerシリーズ」のコスパ抜群アイテム5選【towerマニアが厳選】
「そうそう！こういうのが欲しかった！」とかゆいところに手が届き、その上スタイリッシュなアイテムが豊富な山崎実業の「towerシリーズ」。筆者の家にも30や40ではきかないほど、towerシリーズの商品がありますが、今回はその中でもコスパがいいものを厳選してご紹介します。
なお、“コスパがいいもの”＝“安いもの”ということではなく、コストに関してのパフォーマンスに優れているもの、日本語で言えば費用対効果が高いものになります。
まずは浴室アイテムから。画像に入っているブラックのマグネットアイテムは全てtowerシリーズですが、その中でもイチオシなのが「マグネットバスルームディスペンサーホルダー」（税込1650円）です。
上からプッシュすることで泡タイプの洗顔料が出てくるディスペンサーを取り付けているものです。他社にも同用途のものはありますが、ディスペンサーを押すときに力を入れると、ホルダーが落ちてしまったりズレてしまったりすることも。しかし、towerシリーズはマグネット部分が強力でビクともしません。
1つの用途でも種類が豊富で、ユーザーが使いたい方法に合わせて選べるのもtowerシリーズの特徴です。筆者が現在使っているのは「片手でカット 戸棚下キッチンペーパーホルダー」（税込1980円）。towerシリーズはキッチンペーパーホルダーだけでも、ざっと数えてみたところ20種類以上。ロールタイプやカットタイプ、それぞれ戸棚下にはめられるものや、マグネットで冷蔵庫や換気扇枠に取り付けられるもの、置き型など種類が豊富にあります。
世の中には、米びつといってもさまざまなタイプがありますが、towerシリーズは米びつのプチストレスを解消してくれています。筆者が利用しているのは、「密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付」（税込2970円）。5kgの米が袋ごと入るので、米びつの底に残った米を掃除する手間がかかりません。ふたはパッキンがついているので、しっかり密閉してくれます。
金額としては安くはないですが、まさにコスパがいいのが「ツーウェイ キッチン家電下引き出し＆スライドテーブル」（税込1万2650円）です。デッドスペースを有効活用できるtowerシリーズらしいアイテム。
調理家電の下に置き、引き出しとスライドテーブルの構成で使えます。引き出しとスライドテーブルは入れ替え可能です。引き出しがあることで収納スペースが増え、スライドテーブルがあることで作業スペースが増えるという2つの用途で活躍してくれます。
筆者が「これを待っていた！」と発売と同時に飛びついたのが「水が流れるスポンジ＆ボトルホルダー」（税込2420円）です。それまでシンクの内側にあったスポンジ置きは、狭いシンクの中で場所をとり、またスポンジ置きラックの奥の部分が掃除がしづらく、気を許すとカビが発生していました。
「水が流れるスポンジ＆ボトルホルダー」は水が流れる構造のトレーで、使い終わったスポンジを無造作に置いても水がシンクに流れてくれます。シンクの掃除もしやすくなり、シンク周りのプチストレスを減らしてくれた逸品です。
今回ご紹介したように、towerシリーズはその家庭ごとの望んでいるスタイルをかなえてくれるアイテムが豊富です。「ここが不便だなぁ」と感じることがあれば、まずはtowerシリーズで探してみてはいかがでしょうか。値段以上のパフォーマンスをしてくれる逸品に出会えるかもしれませんよ。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
なお、“コスパがいいもの”＝“安いもの”ということではなく、コストに関してのパフォーマンスに優れているもの、日本語で言えば費用対効果が高いものになります。
1. がっちりホールドしてくれる「マグネットバスルームディスペンサーホルダー」
まずは浴室アイテムから。画像に入っているブラックのマグネットアイテムは全てtowerシリーズですが、その中でもイチオシなのが「マグネットバスルームディスペンサーホルダー」（税込1650円）です。
上からプッシュすることで泡タイプの洗顔料が出てくるディスペンサーを取り付けているものです。他社にも同用途のものはありますが、ディスペンサーを押すときに力を入れると、ホルダーが落ちてしまったりズレてしまったりすることも。しかし、towerシリーズはマグネット部分が強力でビクともしません。
2. 種類が豊富な「片手でカット 戸棚下キッチンペーパーホルダー」
1つの用途でも種類が豊富で、ユーザーが使いたい方法に合わせて選べるのもtowerシリーズの特徴です。筆者が現在使っているのは「片手でカット 戸棚下キッチンペーパーホルダー」（税込1980円）。towerシリーズはキッチンペーパーホルダーだけでも、ざっと数えてみたところ20種類以上。ロールタイプやカットタイプ、それぞれ戸棚下にはめられるものや、マグネットで冷蔵庫や換気扇枠に取り付けられるもの、置き型など種類が豊富にあります。
3. 衛生的にスッキリ使える「密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付」
世の中には、米びつといってもさまざまなタイプがありますが、towerシリーズは米びつのプチストレスを解消してくれています。筆者が利用しているのは、「密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付」（税込2970円）。5kgの米が袋ごと入るので、米びつの底に残った米を掃除する手間がかかりません。ふたはパッキンがついているので、しっかり密閉してくれます。
4. 作業スペースが増えた！「ツーウェイ キッチン家電下引き出し＆スライドテーブル」
金額としては安くはないですが、まさにコスパがいいのが「ツーウェイ キッチン家電下引き出し＆スライドテーブル」（税込1万2650円）です。デッドスペースを有効活用できるtowerシリーズらしいアイテム。
調理家電の下に置き、引き出しとスライドテーブルの構成で使えます。引き出しとスライドテーブルは入れ替え可能です。引き出しがあることで収納スペースが増え、スライドテーブルがあることで作業スペースが増えるという2つの用途で活躍してくれます。
5. 衛生的かつ掃除の時短がかなう「水が流れるスポンジ＆ボトルホルダー」
筆者が「これを待っていた！」と発売と同時に飛びついたのが「水が流れるスポンジ＆ボトルホルダー」（税込2420円）です。それまでシンクの内側にあったスポンジ置きは、狭いシンクの中で場所をとり、またスポンジ置きラックの奥の部分が掃除がしづらく、気を許すとカビが発生していました。
「水が流れるスポンジ＆ボトルホルダー」は水が流れる構造のトレーで、使い終わったスポンジを無造作に置いても水がシンクに流れてくれます。シンクの掃除もしやすくなり、シンク周りのプチストレスを減らしてくれた逸品です。
今回ご紹介したように、towerシリーズはその家庭ごとの望んでいるスタイルをかなえてくれるアイテムが豊富です。「ここが不便だなぁ」と感じることがあれば、まずはtowerシリーズで探してみてはいかがでしょうか。値段以上のパフォーマンスをしてくれる逸品に出会えるかもしれませんよ。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)