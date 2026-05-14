

アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜

モスバーガーを展開するモスフードサービスは、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）において、5月20日〜7月中旬まで、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」を期間限定で発売。「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を数量限定で同時発売する。また、5月20日〜9月上旬まで、「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」、「レモンまるまる1個分！白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」を期間限定で新たに発売。「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」も新登場し、期間限定で販売する。同じく、井村屋との共同開発商品「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」、「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜」を期間限定で発売。「ふんわりスフレパンケーキ ＜国産白桃（はくとう）ソース＞」も期間限定で発売する。5月12日に行われた新商品発表会では、これらの商品について詳しく紹介した。



モスフードサービス 商品本部 商品開発部長 大久保歌寿氏

「当社は、今年度のマーケティング方針に“和ごころエンジョイ”を掲げ、旬の彩りで、消費者の心と時間が豊かになる食体験を提供している」と、同社 商品本部 商品開発部長 大久保歌寿氏。「レギュラー、プレミアム、超プレミアムの3つの価格帯で商品を展開。海老を使ったバーガーについては、定番商品の『海老カツバーガー』がレギュラー商品、新商品の『アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜』がプレミアム、『モスの匠味 海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜』が超プレミアム商品という位置づけになる」と、海老を使用したバーガーによる価格グラデーション化戦略を展開するのだと訴える。



左から：白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース、レモンまるまる1個分！ 白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース、ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜

「また、時間帯による売上の平準化を図るべく、ティータイムやディナータイムに向けて、『白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース』、『レモンまるまる1個分！白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース』、『ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜』および『アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜／抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜ソース入り〜』を販売する」と、ランチ時間に偏った売上構成比の平準化を推し進めるべく、新たなドリンク類やスイーツ商品を展開すると意気込む。



左から：アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜、アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜

「キャンペーンテーマは“海老カツバーガーといえばモス”にした。多くの消費者から好評を得ている初夏の季節に合わせて海老を使用した商品を、今年はさらに磨きをかけて販売していく」と、定番商品「海老カツバーガー」のバリエーションとして販売した「バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜」と「海老エビフライバーガー」は昨年多くの支持を集めただけに、今年も海老を使用した魅力的な商品を展開すると力説した。



「モスの匠味（たくみ）」海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜

「今回発売の『アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜』は、昨年好評だった、海老とバジルの組み合わせはそのままに、女性人気の高いアボカドを追加。さっぱりとしたバジルマヨソースと濃厚クリーミーなアボカドが海老カツによく合う」と、女性人気の高い食材を組み合わせた商品になっていると話す。「『モスの匠味 海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜』は、昨年以上に大ぶりなバナメイエビのエビフライを使用。水揚げ、加工、冷凍までが10時間以内となっている。今年はくし切りレモン付き。大ぶりな海老でも味変しながら最後まで楽しめる」と、昨年に比べてさらに大ぶりな海老を使用していると教えてくれた。



レモンまるまる1個分！ 白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース



ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜

「バーガーと一緒にも、ティータイムの主役にもなれるドリンク類として、『白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース』、『レモンまるまる1個分！白桃ソーダ with 国産白桃＆レモンソース』を販売する。さらに、紅茶のシロップを使用した『ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜』も展開する」と、ドリンク類の新商品を紹介。



左から：アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜、アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜

「井村屋とのコラボで届ける和洋折衷スイーツとしては、『アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜／抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜ソース入り〜』を販売。凍ったまま提供する」と、スイーツ商品の特長について説明した。



アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜

「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、海老のむき身をふんだんに使用し、サクッと揚げた海老カツに、トマトとダイス状のアボカドを乗せ、その上に国産バジルを使用したバジルマヨソースをかけた。海老カツは、海老のむき身がゴロゴロと入っており、一口ごとに海老の風味とぷりぷりとした食感を楽しめる。揚げ物と相性の良いバジルマヨソースと、クリーミーなアボカドを同時に味わうことができる。初夏を意識した彩り豊かなハンバーガーになっている。



「モスの匠味（たくみ）」海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜

「『モスの匠味（たくみ） 海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜』は、グリーンリーフとキャベツの上に、昨年からサイズアップした大ぶりな海老フライを2本乗せ、カツソースとたっぷりのタルタルソース（はちみつ入りのソースを使用）を合わせた。海老はぷりっとした食感が楽しめるよう、大きくて甘みの強いバナメイエビを使用している。また、粗さの異なる2種類のパン粉を使用して揚げることで、サクッとした歯ごたえの海老フライに仕上げた。タルタルソースには、たまねぎや卵に加え、魚介類と相性の良いディルをアクセントとして加えた。ハーブの香りが引き立つ、爽やかな味わいに仕立てた。また、今年は新たに店舗で手切りした“くし切りレモン”を添えて提供する。途中でレモンを絞ることで、濃厚なタルタルソースにさっぱりさが加わり、味の変化を楽しめる。



白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース

「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」は、国産の白桃ピューレと果肉を使用したソースをソーダで割った、すっきりとした口当たりのドリンクになっている。ソースには瀬戸内産のレモン果汁とレモンミンチを加えて、甘いだけではなく、キレのある味わいに仕立てている。白桃ソースと炭酸の美しいグラデーションで、見た目も華やかな一品になっている。セット価格に70円追加すると、セットメニューのドリンクとしても選ぶことができる。



レモンまるまる1個分！ 白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース

「レモンまるまる1個分！ 白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」は、「ソーダ with 国産＆レモンソース」に、くし切りにしたレモンをまるまる1個分入れた、見た目も味わいも贅沢なご褒美ドリンクになっている。生のレモンをつぶしながら好みの酸味に調整してもらうことで、より爽快感のある味わいを楽しめる。なお、トッピングのレモンは瀬戸内産ではないとのこと。セット対象外で、Lサイズのプラカップで提供する。



ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜 ※試食用サイズ

「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」は、モスバーガー店舗で提供しているキャンディ茶葉を使用したオリジナルティーシロップに、さらにアイスティーを加え、たっぷりのミルクを合わせたドリンク。茶葉の豊かな香りと、さっぱりとした後味を楽しめる。ティーシロップとミルクが描く2層のコントラストが美しい、ハンバーガーとのペアリングとしても、午後のカフェタイムにも最適な仕上がりとなった。セット価格に140円追加すると、セットメニューのドリンクとしても選べる。なお、プラカップで提供。Mサイズのみの提供となる。



アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜

「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」は、夏の定番である“わらび餅”でソースとクリームを包んだ、凍ったまま食べるスイーツ。中には、福岡県産「あまおう」を使用した甘酸っぱいソースと、同じく「あまおう」の果汁を加えたまろやかな苺クリームを閉じ込めて三層構造に仕上げた、贅沢な味わいの商品になっている。時間の経過とともにわらび餅やクリームがやわらかく溶け、一口ごとに変化する口当たりも楽しめる。



アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜

「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜」は、沖縄県産の黒糖を使用した黒蜜ソースと、宇治抹茶を配合した抹茶クリームを、“わらび餅”で包んだ。黒蜜ソースの甘さと抹茶クリームのほろ苦さがマッチした、和洋折衷なスイーツとなっている。ぷるんとしたわらび餅とくちどけの良いクリーム、とろりとしたソースの食感が絡み合うだけでなく、時間の経過とともに溶けていくわらび餅と抹茶クリームの食感も楽しめる。

［小売価格］

アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜：590円

「モスの匠味（たくみ）」海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜：780円

白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース：Sサイズ290円／Mサイズ360円／Lサイズ430円

レモンまるまる1個分！ 白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース：590円

ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜：Mサイズ420円

アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜：260円

アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜：260円

（すべて税込）

［発売日］5月20日（水）

モスバーガー＝https://www.mos.co.jp