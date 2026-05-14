

6 月以降に放映予定のCM「スマホ苦手派も安心篇」から

ライフネット生命は、「定期死亡保険」「終身医療保険」「終身がん保険」について、6月（予定）から、申し込みの契約年齢を現在の70歳から80歳まで引き上げることを発表した。あわせて、それぞれの保険商品においてその年代の人に保険料を抑えたプランを選択できるよう、最低保障金額のバリエーションを増やす。

「ネットで保険に入りたいすべての人に最高の保険体験を届ける」ための序章として、主力保険商品の対象年齢を広げ、保障の選択肢を拡充する。

なお、今回の商品改定によって、ライフネット生命の契約者については、契約後もライフステージに合わせた柔軟な保障の見直しをしてもらいやすくなる。終身医療保険または終身がん保険は、追加の申し込みや乗り換えの際に年齢にかかわらず今回引き下げる最低保障金額を選択できるようになる。また、契約年齢引き上げの対象となる保険商品に契約中の場合は、最低保障金額が引き下げられることによって、減額時の選択の幅が広がる。詳細は「ライフネットメール」やウェブサイトのお知らせなどで順次案内をしていく。

2015年からの約10年でシニア層のスマートフォン所有率は大きく伸びた。70代前半を見ると、2015年には14％だった所有率が2026年には90％となっている。このような背景を踏まえ、ネットで保険を届ける同社として80歳までの生活者にも保障という安心を届けられる商品設計にするべきだと判断した。

これまで、契約年齢の制限によって、同社の保険に申し込みできなかった70代の生活者からは「申し込みをしたかった」「ライフネット生命の保険がいいと思った」などの声が寄せられており、6月以降はようやく要望に応えられるようになる。

今回の3つの保険商品の契約年齢の引き上げと最低保障金額の引き下げは、働き盛りの人や若年層の人にとっても、年齢を重ねていくにあたって保障のプランニングの幅が広がったり、保険を見直しやすくなったりするというメリットがある。

「ネットで保険に入りたいすべての人に最高の保険体験を届ける」ことを目指していくライフネット生命としては、少しずつその世界の実現に向けて歩みを進めているところだという。なお、ライフネッコ・ミツモロウの新CMでも、6月以降に案内を始めていく。

ライフネット生命＝https://www.lifenet-seimei.co.jp