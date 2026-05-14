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YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が「【寝不足確定】プレオープン初日、朝4時に現地入り」を公開した。キャントレYouTuberのばもが、新たにオープンする「RVパークかぬま ばもフィールド」のプレオープンに向けて、深夜に120kmの道のりを下道でドライブする様子を伝えている。



動画は5月2日の午前0時過ぎ、ばもが自宅を出発するシーンから始まる。目的地である栃木県鹿沼市の「RVパークかぬま ばもフィールド」までは約120km。深夜ということもあり、高速道路と下道で到着時間に大きな差がないことから、下道でのんびりと向かうことを選択した。



道中では、愛車での深夜ドライブの醍醐味について語る一幕も。「普通の走行時でも足回りの良さとか、低速からトルクが発揮される豊かな感じとか、そういうのが楽しい」と、現代の車の高い走行性能を絶賛。「高い車みたいな基本スペックが高いものが、普通の人が買えるっていうのがすごい」と、メーカーの技術力と車の進化に感心する様子を見せた。



午前2時半ごろには埼玉県、栃木県、群馬県の県境に位置する渡良瀬遊水地周辺を通過。その後、「道の駅にしかた」付近を通りかかるが、キッチントレーラーを牽引していることや、キャンピングトレーラーをRVパークに置いている事情から寄り道を断念し、そのまま目的地へと車を進める。そして午前4時前、ついに真っ暗な「RVパークかぬま ばもフィールド」に到着し、プレオープン初日の朝に向けて仮眠をとるのだった。



深夜の静かなドライブと、車談義が楽しめる本動画。キャンピングトレーラーを使った車中泊や、RVパークでの過ごし方に興味がある人にとって、今後の展開が気になる内容となっている。