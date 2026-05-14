外国証券 先物取引高情報まとめ（5月14日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5952( 5821)
9月限 148( 148)
TOPIX先物 6月限 10809( 10809)
日経225ミニ 6月限 139914( 139914)
7月限 847( 847)
8月限 18( 18)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3158( 3022)
9月限 87( 87)
TOPIX先物 6月限 7577( 7577)
日経225ミニ 6月限 87377( 87377)
7月限 700( 700)
8月限 13( 13)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 69( 0)
TOPIX先物 6月限 1532( 1532)
日経225ミニ 6月限 648( 648)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 728( 232)
TOPIX先物 6月限 1537( 1535)
日経225ミニ 6月限 2288( 2252)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 544( 536)
TOPIX先物 6月限 1860( 1860)
日経225ミニ 6月限 4669( 4669)
7月限 19( 19)
8月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 680( 618)
TOPIX先物 6月限 1499( 1499)
日経225ミニ 6月限 1343( 1339)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1129( 1113)
TOPIX先物 6月限 4760( 4760)
日経225ミニ 6月限 31993( 31993)
7月限 482( 482)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 86( 86)
TOPIX先物 6月限 740( 740)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 191( 53)
TOPIX先物 6月限 338( 338)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 314( 314)
TOPIX先物 6月限 566( 566)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 67( 67)
日経225ミニ 7月限 13( 13)
8月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5952( 5821)
9月限 148( 148)
TOPIX先物 6月限 10809( 10809)
日経225ミニ 6月限 139914( 139914)
7月限 847( 847)
8月限 18( 18)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3158( 3022)
9月限 87( 87)
TOPIX先物 6月限 7577( 7577)
日経225ミニ 6月限 87377( 87377)
7月限 700( 700)
8月限 13( 13)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 69( 0)
TOPIX先物 6月限 1532( 1532)
日経225ミニ 6月限 648( 648)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 728( 232)
TOPIX先物 6月限 1537( 1535)
日経225ミニ 6月限 2288( 2252)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 544( 536)
TOPIX先物 6月限 1860( 1860)
日経225ミニ 6月限 4669( 4669)
7月限 19( 19)
8月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 680( 618)
TOPIX先物 6月限 1499( 1499)
日経225ミニ 6月限 1343( 1339)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1129( 1113)
TOPIX先物 6月限 4760( 4760)
日経225ミニ 6月限 31993( 31993)
7月限 482( 482)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 86( 86)
TOPIX先物 6月限 740( 740)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 191( 53)
TOPIX先物 6月限 338( 338)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 314( 314)
TOPIX先物 6月限 566( 566)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 67( 67)
日経225ミニ 7月限 13( 13)
8月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース