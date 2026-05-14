　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5952(　　5821)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 148(　　 148)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10809(　 10809)
日経225ミニ　 　 6月限　　　139914(　139914)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 847(　　 847)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　18(　　　18)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3158(　　3022)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　87(　　　87)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7577(　　7577)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 87377(　 87377)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 700(　　 700)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　69(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1532(　　1532)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 648(　　 648)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 728(　　 232)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1537(　　1535)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2288(　　2252)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 544(　　 536)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1860(　　1860)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4669(　　4669)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 680(　　 618)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1499(　　1499)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1343(　　1339)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1129(　　1113)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4760(　　4760)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 31993(　 31993)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 482(　　 482)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　86(　　　86)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 740(　　 740)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 191(　　　53)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 338(　　 338)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 314(　　 314)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 566(　　 566)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　67(　　　67)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース