¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¾¾ºäÂçÊå»á¤¬¥·¥Ë¥¢½é»²Àï¡¡¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¡Ö¾¾ºä¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤»¤ë°ìÂÇ¤ò
¡ã¥ê¥ç¡¼¥Þ¥´¥ë¥Õ Æü¹âÂ¼¥ª¡¼¥×¥ó¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ14Æü¡þ¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¡þ¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô6807¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡¢½÷»Ò¤ÎÉô6234¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¤³¤È¾¾ºäÂçÊå»á¤¬¡¢¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¿·µ¬Âç²ñ¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Î¹çÆ±³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥ç¡¼¥Þ¥´¥ë¥Õ Æü¹âÂ¼¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë¡¢¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ÏÌîµå»Å¹þ¤ß¡©¡¡¤³¤ì¤¬²øÊª¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢¾¾ºä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¡£1998Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¹âÃÎ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤ê½Õ¥¥ã¥ó¥×¤òÌîµå¾ì¤Ç²á¤´¤·¡¢¾¡¼ê¤Ë¹âÃÎ¤È¤Î±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Ã«ËÜ¼ÒÄ¹¡Ê¥ê¥ç¡¼¥Þ¥´¥ë¥Õ¡¦Ã«ËÜ½ÓÍº¼ÒÄ¹¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¤³¤È¤ò»Ç¤¤¡¢»ä¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂç²ñ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡Ä¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡É¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤ò¥é¥¦¥ó¥É¡£¡Ö¤½¤Î¤È¤¤è¤ê¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¾å¼ê¤¯²ó¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢45ºÐ¤Î¾¾ºä»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¥³¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤È¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¤ËÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤ë²£ÈøÍ×¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢½÷»Ò¥×¥í¤ÎÀîùõ»ÖÊæ¤È¤ÏYouTube¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¥é¥¦¥ó¥É·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¾¯¤·µ¤¤¬µÙ¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ¤ÇÄ©¤à½é¤ÎÉñÂæ¡£¡Ö½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÊý¤¬¡È¾¾ºä¤ò¸«¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£1ÂÇ¡¢1ÂÇ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¤¬¸«¤»¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¡2026Ç¯³«ºÅÆüÄø
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µµð¿Í·³¡¦¸¶Ã¤ÆÁ»á¤â»²Àï¡ª
¾¾ºäÂçÊå¤¬½é¤ÎÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç4¥Ð¡¼¥Ç¥£Ã¥¼è¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡©
¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¡¡¸¶Ã¤ÆÁ»á¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»àµî¤Ë¤è¤ëÁÓ¼º´¶¡Ä¡ÄÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤â¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ÏÌîµå»Å¹þ¤ß¡©¡¡¤³¤ì¤¬²øÊª¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢¾¾ºä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¡£1998Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¹âÃÎ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤ê½Õ¥¥ã¥ó¥×¤òÌîµå¾ì¤Ç²á¤´¤·¡¢¾¡¼ê¤Ë¹âÃÎ¤È¤Î±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Ã«ËÜ¼ÒÄ¹¡Ê¥ê¥ç¡¼¥Þ¥´¥ë¥Õ¡¦Ã«ËÜ½ÓÍº¼ÒÄ¹¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¤³¤È¤ò»Ç¤¤¡¢»ä¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂç²ñ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡Ä¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡É¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤ò¥é¥¦¥ó¥É¡£¡Ö¤½¤Î¤È¤¤è¤ê¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¾å¼ê¤¯²ó¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢45ºÐ¤Î¾¾ºä»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¥³¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤È¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¤ËÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤ë²£ÈøÍ×¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢½÷»Ò¥×¥í¤ÎÀîùõ»ÖÊæ¤È¤ÏYouTube¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¥é¥¦¥ó¥É·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¾¯¤·µ¤¤¬µÙ¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ¤ÇÄ©¤à½é¤ÎÉñÂæ¡£¡Ö½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÊý¤¬¡È¾¾ºä¤ò¸«¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£1ÂÇ¡¢1ÂÇ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¤¬¸«¤»¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¡2026Ç¯³«ºÅÆüÄø
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µµð¿Í·³¡¦¸¶Ã¤ÆÁ»á¤â»²Àï¡ª
¾¾ºäÂçÊå¤¬½é¤ÎÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç4¥Ð¡¼¥Ç¥£Ã¥¼è¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡©
¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¡¡¸¶Ã¤ÆÁ»á¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»àµî¤Ë¤è¤ëÁÓ¼º´¶¡Ä¡ÄÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤â¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©