7回8奪三振4安打無失点で3勝目

【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のジャイアンツ戦で7回8奪三振4安打無失点と好投を見せ、今季3勝目を挙げた。この日はスパイクに描かれたデコピンがチラリと見える場面も。試合後には、そんな愛犬への思いも語った。

初回は2死から一、三塁のピンチを迎えたが、スイーパーで空振り三振に仕留めて切り抜けた。2回から5回まではノーヒットピッチング。6回も無失点に抑えて規定投球回に再到達すると、7回1死一、二塁のピンチも抑え、3勝目の権利を持って降板した。

この日は、スパイクに刺繍された愛犬のデコピンが見える場面もあった。その装備について聞かれると「スパイクは毎回あるので特に変わったとかはないですけど」と今回だけの仕様ではないとしつつ、「1年でも長く生きてほしいなと。ただそれだけですね」と思いを語った。

今季7先発目を終え、防御率はメジャートップの0.82に浮上。3勝2敗、WHIP0.82と快投が続く。今日の投球についても「自分のやるべきことに集中しながら、あとは打線の反応を見ながら、ウィル（スミス）とコミュニケーションをとりながら投げられたかなと思います」と喜びを語っていた。（Full-Count編集部）