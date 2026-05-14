スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開にあわせてスペシャルカフェが登場。

「STAR WARS」CAFE : Galactic Dinerが、大阪と東京に期間限定でオープンします！

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』スペシャルカフェ「STAR WARS」CAFE : Galactic Diner

スケジュール：

東京／渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店開催期間：2026年6月4日（木）〜8月16日（日）所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階大阪／心斎橋：Collabo_IndexSHINSAIBASHI開催期間：2026年5月28日（木）〜7月12日（日）所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階

予約方法：【事前予約】予約開始日：2026年5月14日（木） 18:00〜

予約金：770円(税込) ※1申込につき、4席まで予約可

「STAR WARS」CAFE : Galactic Diner公式サイト：https://sw2026.ltr-online.com

2026年5月22日より日米同時公開される、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

映画『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』のその後の世界を舞台に、孤高の賞金稼ぎ「マンダロリアン」とフォースの力を秘めた孤児「グローグー」の絆を描き、世界中で熱狂的なファンを生んだ実写テレビドラマシリーズ『マンダロリアン』の劇場版最新作です。

今回、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開にあわせたスペシャルなカフェの開催が決定！

映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューが登場します。

ほかにも2026年で公開10周年を迎える『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をイメージした特別メニューなど、思わず撮影したくなるような工夫を凝らしたメニューの数々をラインナップ。

また、カフェメニューのオリジナルアートを使用した限定グッズやスーベニア、特典なども登場します☆

事前予約者限定カフェ利用特典「オリジナル缶バッジ」

種類：全10種 ※ランダム配布

事前予約者限定カフェ利用特典として「オリジナル缶バッジ」全10種からいずれか1つをランダムでプレゼント。

事前予約を利用し、メニューをご注文された方が対象となります。

メニュー注文特典「オリジナルコースター」

種類：全4種 ※ランダム配布

メニュー注文特典としてプレゼントされる「オリジナルコースター」

フードまたはデザートとドリンクをセットで注文された方に全4種からランダムで1枚プレゼントされます。

＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー

価格：2,090円(税込)

ベスカーをイメージした筒の中に、チーズ&ミートソースを加えた「＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー」

「グローグー」をイメージしたアボカドのコールスローと共に味わうことができます。

＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー

価格：1,890円(税込)

銀河で最もキュートな「グローグー」をイメージした「＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー」

カエル型のベイクドポテトを好きな位置にのせて味わう一品です。

＜ソーガン・フロッグ＞フライ

価格：1,990円(税込)

作中に登場する”ソーガン・フロッグ”をイメージした「＜ソーガン・フロッグ＞フライ」

青いマヨネーズソースがインパクト大なメニューです！

＜Clan of Two＞ベリーパフェ

価格：1,590円(税込)

「＜Clan of Two＞ベリーパフェ」は、大地を踏みしめ冒険する「マンダロリアン」と「グローグー」のパフェ。

ネヴァロの溶岩をイメージしたミックスベリー入りです。

＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付）

価格：1,690円(税込)

ぷるぷる揺らして楽しめる「＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付）」

ブルーマカロンを添えた、ミルクプリンとマスカットゼリーのパフェです。

＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン

価格：1,390円(税込)

マスカットゼリーとミルクプリンのパフェ「＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン」もラインナップ

「グローグー」にのせた真っ赤なチェリーもポイントです。

＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ

価格：1,390円(税込)

賢いアストロメク・ドロイドをイメージした「＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ」

「R2-D2」の多彩な機能と活躍を、ラムネシャーベット・ミルクプリン・ホイップをぎゅっと詰め込んで表現しています。

＜マンダロリアン＞パウチドリンク

価格：1,090円(税込)

「＜マンダロリアン＞パウチドリンク」は、グレープフルーツ風味の乳酸菌ドリンク。

「マンダロリアン」をイメージした、光にかざすと煌めくオーロラパウダー入りです。

※テイクアウトでも利用できます

＜グローグー＞ミルクティー

価格：1,290円(税込)

メロンシャーベットをのせた「＜グローグー＞ミルクティー」

チェリーをトッピングして、ご機嫌な「グローグー」をイメージしています。

＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ

価格：990円(税込)

「ルーク・スカイウォーカー」のライトセーバーのカラーをイメージした「＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ」

「ルーク・スカイウォーカー」たちをデザインしたピック付きです。

※テイクアウトでも利用できます

＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター

価格：990円(税込)

パイナップルシロップを入れた「＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター」

「アソーカ・タノ」のライトセーバーのカラーをイメージした乳酸菌ドリンクです。

※テイクアウトでも利用できます

＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ

価格：990円(税込)

バタフライピーシのロップが入った「＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ」

「ガラゼブ・オレリオス」のボー=ライフルのカラーをイメージした、ブルーベリーソーダです。

※テイクアウトでも利用できます

ボトル入りピーチアイスティー

価格：1,890円(税込)

オリジナルボトルに入った、ピーチ風味のアイスティー。

オリジナルボトルは持ち帰ることができます。

※テイクアウトでも利用できます

ホットティー／ホットコーヒー

価格：各690円(税込)

オリジナルマグカップで提供される、ホットティーとホットコーヒー。

マグカップには「マンダロリアン」と「グローグー」の心温まるワンシーンがプリントされています。

『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』公開10周年記念「＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー」

価格：1,690円(税込)

恐怖と絶望を感じながら味わうことができるチキンカレー「＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー」

暗黒卿「ダース・ベイダー」をイメージした、映画『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』公開10周年記念メニューです。

『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』公開10周年記念「＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ」

価格：990円(税込)

スターダストシロップをグラスに注ぐと、デス・スターの設計図が浮かび上がる「＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ」

反乱軍が未来を切り開くきっかけとなった、設計図が託される運命のシーンをイメージしたドリンクです。

スーベニア

対象メニューに追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

「スター・ウォーズ」の世界観あふれるマグカップやプレート、白雲石コースター、グラスが用意されています。

マグカップ

価格：対象メニュー価格+2,420円(税込)

購入制限：1ドリンクにつき1点まで

対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク／＜グローグー＞ミルクティー／＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ／＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター／＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ／ボトル入りピーチアイスティー／ホットティー／ホットコーヒー／＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ／アイスティー／アイスコーヒー／コーラ／ジンジャーエール／オレンジ

全てのドリンクメニューとセットで購入できるマグカップ。

「マンダロリアン」と「グローグー」の深い絆を感じさせるアートが使用されています。

プレート

価格：対象メニュー価格+2,860円(税込)

購入制限：1メニューにつき1点まで

対象メニュー：＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー／＜グローグー＞CUTEST IN THE GALAXYシチュー／＜ソーガン・フロッグ＞フライ／＜Clan of Two＞ベリーパフェ／＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン（マカロン付）／＜グローグー＞フォースを秘めた？ミルクプリン／＜R2-D2＞ドロイドミニパフェ／＜ダース・ベイダー＞ダークサイドカレー

全てのフード、デザートメニューとセットで購入できるプレート。

プレートには様々なポーズをとる「グローグー」がプリントされています。

白雲石コースター

価格：対象メニュー価格+1,320円(税込)

購入制限：1ドリンクにつき1点まで

対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク／＜グローグー＞ミルクティー／＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ／＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター／＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ／ボトル入りピーチアイスティー／ホットティー／ホットコーヒー／＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ／アイスティー／アイスコーヒー／コーラ／ジンジャーエール／オレンジ

全てのドリンクメニューとセットで購入できる白雲石コースター。

かわいい「グローグー」と一緒にティータイムを楽しむことができます。

グラス

価格：対象メニュー価格+2,310円(税込)

購入制限：1ドリンクにつき1点まで

対象メニュー：＜マンダロリアン＞パウチドリンク／＜グローグー＞ミルクティー／＜ルーク・スカイウォーカー＞メロンソーダ／＜アソーカ・タノ＞ホワイトウォーター／＜ガラゼブ・オレリオス＞ブルーベリーソーダ／ボトル入りピーチアイスティー／ホットティー／ホットコーヒー／＜ローグ・ワン＞スターダストソーダ／アイスティー／アイスコーヒー／コーラ／ジンジャーエール／オレンジ

全てのドリンクメニューとセットで購入できるグラス。

デス・スターの設計図を描いた、「スター・ウォーズ」ファン必見のグッズです。

オリジナルグッズ

『マンダロリアン』の世界観あふれるオリジナルグッズも多数ラインナップ。

作中アートを使用したステッカーや、普段使いしやすいポーチやトートバッグなどが用意されています。

アクリルキーホルダー／ステッカー

グッズ名・価格：左から）

・アクリルキーホルダ―（ランダム4種）880円(税込)

・ステッカー（ランダム12種）605円(税込)

開封するまでのドキドキ感が楽しめる、ランダム仕様のアクリルキーホルダーとステッカー。

アクリルキーホルダーにはカフェオリジナルのデザインが使用されています。

ウッドバッジ／巾着

グッズ名・価格：左から）

・ウッドバッジ（ランダム6種）825円(税込)

・巾着 1,540円 ※6月13日（土）販売開始予定

「グローグー」をダイカットでデザインした、ランダム仕様のウッドバッジ。

両面に異なるアートを使用した巾着も登場します。

ハンカチタオル／カラビナ付きクリアポーチ

グッズ名・価格：左から）

・ハンカチタオル 1,430円(税込) ※6月13日（土）販売開始予定

・カラビナ付きクリアポーチ 1,540円(税込)

カフェメニューを並べた、ポップなハンカチタオルがラインナップ。

小銭や小物類を収納できる、カラビナ付きのクリアポーチも販売されます。

トートバッグ

価格：2,750円(税込)

人差し指を突き出す「マンダロリアン」と「グローグー」を描いたトートバッグ。

イラストタッチで2人を描いた、世代を問わず愛用できるデイリー雑貨です。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の世界観溢れる、映画の余韻に浸りながら、特別な楽しい時間が過ごせるカフェ。

大阪・東京に期間限定でオープンするスペシャルカフェ「STAR WARS」CAFE : Galactic Dinerの紹介でした☆

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の世界観溢れる、映画の余韻に浸りながら、特別な楽しい時間が過ごせるカフェ。

大阪・東京に期間限定でオープンするスペシャルカフェ「STAR WARS」CAFE : Galactic Dinerの紹介でした☆

※画像はイメージのため、仕様が変更になる場合があります

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