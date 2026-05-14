開催：2026.5.14

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 6 - 2 [カージナルス]

MLBの試合が14日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとカージナルスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。

4回表、7番 ネーサン・チャーチ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 ATH 0-1 STL

5回裏、2番 ニック・カーツ 6球目を打ってセンターへの満塁ホームランでアスレチックス得点 ATH 4-1 STL

7回表、2番 イバン・へレラ 初球を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 ATH 4-2 STL

7回裏、5番 ヘンリー・ボルテ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 5-2 STL

8回裏、7番 ザカリー・ゲロフ 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 6-2 STL

試合は6対2でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで2勝2敗0S。

ここまでアスレチックスは22勝20敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方カージナルスは24勝18敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 13:36:43 更新