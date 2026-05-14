2026年5月14日（木） MLB アスレチックス vs カージナルス 試合結果
開催：2026.5.14
会場：サター・ヘルス・パーク
結果：[アスレチックス] 6 - 2 [カージナルス]
MLBの試合が14日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとカージナルスが対戦した。
アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。
4回表、7番 ネーサン・チャーチ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 ATH 0-1 STL
5回裏、2番 ニック・カーツ 6球目を打ってセンターへの満塁ホームランでアスレチックス得点 ATH 4-1 STL
7回表、2番 イバン・へレラ 初球を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 ATH 4-2 STL
7回裏、5番 ヘンリー・ボルテ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 5-2 STL
8回裏、7番 ザカリー・ゲロフ 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 6-2 STL
試合は6対2でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで2勝2敗0S。
ここまでアスレチックスは22勝20敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方カージナルスは24勝18敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-14 13:36:43 更新