L型プレート装着時

株式会社ワイドトレードは、ニコンZR用アクセサリーとして、LeofotoブランドのL型プレート「LPN-ZR」とカメラケージ「ZR」を2026年5月22日（金）に発売する。

どちらもニコン「ZR」に対応する専用設計のアイテム。国際基準のアルミニウム合金から精密に削り出したという。

L型プレート

緻密な設計でカメラにフィットするというL型プレート。グリップの薄いZRの右手部分に、大きく突き出たグリップを増設する役割も持つ。価格は1万7,160円。

プレートのベース面と垂直面はアルカスイス互換形状を採用しており、三脚使用時の縦位置と横位置をスムーズに切り替えられる。

本体に複数の1/4インチネジ穴を備え、周辺機器の拡張に対応。底面部には六角レンチを収納できるほか、QDソケットも搭載している。

カメラケージ

対応機種：ZR 重量：140g 外形寸法：143×67×77mm 付加機能：1/4インチネジ、QDソケット、六角レンチ収納など

周辺機器を取り付けられるようにするZR専用設計のカメラケージ。価格は2万1,120円。

ケージ本体にはアクセサリーシュー、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴を装備。様々な周辺機器をスムーズに取り付けられ、動画撮影時のクリエイティビティを最大限に発揮できるとしている。

カメラの形状に最適化された設計により、取り付けた際のズレを最小限に抑えるという。カメラケージを取り付けた状態でのバッテリー交換にも対応する。

底部のプレートはアルカスイス互換形状。

対応機種：ZR 重量：190g 外形寸法：145×67×102mm 付加機能：1/4インチネジ、六角レンチ収納など