阿部亮平が膝を抱えた笑顔ショット＆クールな上目遣いで魅了！『FINEBOYS』厚紙ページのスマホケースアレンジに「天才すぎる」「真似したい！」「どっちのビジュも良すぎる」の声

【写真】阿部亮平『FINEBOYS』スマホケースアレンジ／『FINEBOYS』6月号表紙／阿部亮平が投稿したアザーカット

『FINEBOYS』の公式SNSで、Snow Manの阿部亮平が表紙を飾った雑誌『FINEBOYS』6月号に関するユニークな投稿がされ、注目を集めている。

■阿部亮平の厚紙ページをスマホケースに！編集部の遊び心ある投稿

『FINEBOYS』の公式SNSが公開したのは、【FINEBOYS遊んじゃうの巻】と題した1枚。

「6月号は阿部ちゃん表紙！もちろんゲットしていただきましたよね？ FINEBOYS編集部でも厚紙ページをチョキチョキして、遊んでます！皆さん真似していいですよー！」というコメントとともに、阿部の厚紙ページを切り取り、透明なスマホケースに挟んだアレンジ写真を公開した。

写真には、阿部の別々のカットを使った2種類のスマホケースが収められており、ひとつは膝を抱えて笑顔を見せる爽やかなショット、もうひとつは総柄の帽子も目を引く、クールな表情が印象的な上目遣いカット。それぞれ違った魅力が楽しめる仕上がりとなっている。

編集部の遊び心あふれる投稿に、ファンからは「天才すぎる」「これは真似したい！」「阿部ちゃんを持ち歩けるの最高」「カッコイイ＆カワイイっ」「どっちのビジュも良すぎる」といった声が寄せられている。

■阿部亮平が表紙を飾った『FINEBOYS』6月号

■阿部亮平が投稿したアザーカット

Snow Man

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