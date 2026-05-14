カタール航空は、「夏旅サマーセール」を5月14日から23日まで開催している。

東京/成田・大阪/関西発のエコノミークラス、ビジネスクラスを対象に、最大15％を割り引く。搭乗期間は5月14日から9月30日までで、一部期間は対象外となる。

大阪/関西〜ドーハ線は、6月16日から週5往復で運航再開を予定している。名古屋発着のバスの利用も対象となる。

対象都市は、アムステルダム、アテネ、バクー、バルセロナ、ベルリン、ブカレスト、コペンハーゲン、ダブリン、デュッセルドルフ、エディンバラ、フランクフルト、ジュネーブ、イスタンブール、ラルナカ、リスボン、ロンドン、マドリード、マラガ、マンチェスター、ミラノ、ミコノス、ニース、パリ、ローマ、ウィーン、ザグレブ、チューリッヒ、アンマン、バグダッド、バスラ、ベイルート、ドバイ、アルビール、シャルジャ、カイロ、ケープタウン、カサブランカ、ヨハネスブルグ、ラゴス、マラケシュ、ナイロビ。アジアがカラチ、ラホール、マレ、ボストン、マイアミ。

・東京/成田発着

マドリード（110,100円）、カサブランカ（129,830円）、バルセロナ（136,780円）、ローマ（165,380円）、チューリッヒ（169,250円）、ウィーン（169,520円）、パリ（170,340円）、アテネ（176,300円）、ロンドン（193,360円）