37歳・鈴木奈々「久しぶりにミニスカ着たよー！」 ニーハイソックス×超ミニ“美スタイル”輝くオフショットに反響
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにミニスカ着たよー！いつもパンツスタイルだからね」と明かし、“超ミニスカ”姿のオフショットを披露した。
【写真】「久しぶりにミニスカ着たよー！」ニーハイソックス×超ミニスカで美脚まぶしい鈴木奈々
鈴木は「今日はゴルフ場でお仕事でした」「天気が良くて気持ちよかったー！サイコー」と、五月晴れのもとでの充実した仕事を報告。
お気に入りのゴルフウェアに身を包んだ姿を公開し、「ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！」「ゴルフウェアって可愛いね」と、新鮮なコーディネートに大興奮した様子をつづった。
コメント欄には「お似合い」「可愛い」「ゴルフ一緒にまわりたい！」「素敵」などの声が寄せられている。
【写真】「久しぶりにミニスカ着たよー！」ニーハイソックス×超ミニスカで美脚まぶしい鈴木奈々
鈴木は「今日はゴルフ場でお仕事でした」「天気が良くて気持ちよかったー！サイコー」と、五月晴れのもとでの充実した仕事を報告。
お気に入りのゴルフウェアに身を包んだ姿を公開し、「ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！」「ゴルフウェアって可愛いね」と、新鮮なコーディネートに大興奮した様子をつづった。
コメント欄には「お似合い」「可愛い」「ゴルフ一緒にまわりたい！」「素敵」などの声が寄せられている。