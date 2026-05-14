14日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比176.76円（0.28％）高の6万3448.87円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は568、値下がりは952、変わらずは40と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を244.98円押し上げ。次いでファナック <6954>が124.37円、東エレク <8035>が98.55円、ＴＤＫ <6762>が79.20円、キオクシア <285A>が49.04円と続いた。



マイナス寄与度は158.49円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が115.85円、ソニーＧ <6758>が36.54円、コナミＧ <9766>が27.82円、住友不 <8830>が23.4円と並んだ。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、電気機器、パルプ・紙、化学が続いた。値下がり上位には不動産、その他製品、建設が並んだ。



株探ニュース