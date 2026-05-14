◇ア・リーグ ホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月13日 シカゴ）

現在15本塁打でア・リーグ2のホワイトソックス村上宗隆内野手（26）が、チーム最大級の人気選手となっている。

13日（日本時間14日）から地元シカゴで行われているロイヤルズとの3連戦中も、本拠地のグッズショップでは多くの村上グッズが売り出された。

ショップスタッフによると、当店一番人気は村上の白のユニフォーム（209.99ドル＝日本円約3万3140円）、黒のシャツ、赤のシティコネクトシャツ（どちらも49.99ドル＝日本円約7890円）。「村上の品はどれもよく売れている」というスタッフの言葉通り、白のユニフォームは売り切れ状態だった。

その他、赤のシティコネクトユニフォーム（209.99ドル＝日本円同）、開幕3試合連続記念シャツ、子供用シャツ（どちらも39.99ドル＝日本円約6310円）、背番号5が刻まれたボール（17.99ドル＝日本円約2840円）も販売中。店頭にも村上のシティコネクトユニフォームが飾られており、その様子から本拠地で人気が「爆上がり」していることが伺えた。（シカゴ・杉浦大介通信員）