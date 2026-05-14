日本ツアーでも注目の韓国ゴルフ美女、ぱっちりおめめのキス顔SHOTにファン虜「ほ、惚れちゃう…」

日本ツアーにも出場した韓国女子ゴルファー、パク・ヒョンギョンの魅力がファンを虜にしている。

【写真】童顔グラマラスの韓国美人ゴルファー、密着ウェアで視線強奪

パク・ヒョンギョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「どんなコーディネートも見逃せない、とてもとても可愛くて美しいパーリーゲイツ2026 SS♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ゴルフウェアブランド「パーリーゲイツ」のさまざまなウェアに身を包んだパク・ヒョンギョンが写っている。フルーツのデザインが施された赤のニットトップスや緑色のプリーツミニスカート、青のロゴTシャツなどカラフルなウェアをスタイリッシュに着こなし、洗練された魅力を放っている。

アイドルさながらにぱっちりとした目で口をすぼめながらこちらを見つめたり、キャリーケースを手に爽やかなスマイルを見せたりと、キュートな美貌で多くのゴルフファンを虜にしたパク・ヒョンギョン。彼女の投稿には「可愛い！サイコー」「一目で惚れちゃう美女だ…」「ゴルフ界のミス・コリア」「可愛さパーフェクト」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・ヒョンギョンInstagram）

パク・ヒョンギョンは2000年1月7日生まれの26歳で、2018年2月にプロ転向。今年の韓国女子ツアーでは優勝1回やトップ10以内10回などを記録し、賞金約6473万円を獲得した。日本でも昨年5月の「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」や同年9月の「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」に出場。「キューティー」と「ビューティフル」を組み合わせた愛称「キューティフル」で日韓のゴルフファンから人気を集める存在だ。

最近では、今年3月に行われた「Vポイント×SMBCレディスゴルフトーナメント」に主催者推薦で出場。初日こそ1イーグル4バーディ、1ボギーの「67」、5アンダーで首位発進したが、最終的には通算5オーバーの「221」として14位タイで大会を終えた。