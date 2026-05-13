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ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リボーン】第５話ドラマ考察 ハンバーガーを持ってきた少年が重要！ 高橋一生 中村アン 鈴鹿央士 最新 最後のヒーロー」を公開した。動画では、テレビ朝日系ドラマ『リボーン～最後のヒーロー～』第5話について、登場人物たちの隠された思惑や「ハンバーガーを持ってきた謎の少年」の重要性について、独自の推察を展開している。



トケル氏は、第5話で最も気になった点として「ハンバーガーを持ってきた少年」を挙げる。エイト（高橋一生）が部屋の外に出た際、偶然現れたように見えるこの少年について、「偶然には思えない」と指摘。「中身がエイトのネオシス（高橋一生）が差し向けたのではないか」という説を展開した。さらに、少年との遭遇直後にエイトが頭痛を訴え、過去の会話を思い出すシーンについて触れ、「エイトとネオシスが双子だとしたら、何かしらの不思議な記憶の共有があるのではないか」と語る。



また、自社ビル購入を巡る東郷義隆（市村正親）の動きについても言及する。東郷が無理をしてまで用意した交渉の場について、実はネオシスがエイトを関わらせるために仕組んだ作戦だったと推測。その他にも、エイトがネオシスに左目の横にほくろを描くシーンや、過去と現在での契約交渉の展開の違いから「タイムスリップしていろんなことを変えていった結果そうなったのかな」と考察した。友野達樹（鈴鹿央士）についても、エイトしか知らないはずの情報を知っていることから、同様にタイムスリップしている可能性を示唆した。



最後にトケル氏は、エイトが倒れたことで今後の作戦が一時中断する可能性に触れつつ、ワインの味覚や商店街での生活の心地よさの変化から、登場人物たちの真の性格や目的が入れ替わりによって浮き彫りになっていると解説。「今回出てきた交渉自体が最初からお膳立てされていた」「全部エイトと東郷が作った作戦だったのかもしれない」と述べ、複雑に絡み合う次回以降の展開への期待を語って動画を締めくくった。