「裁判終わってからの方がいいと思う」元ジャンポケ斉藤被告、出廷前日に宣伝投稿「流石に引くんだけど」
「裁判終わってからの方がいいと思う」元ジャンポケ斉藤被告、出廷前日に宣伝投稿「流石に引くんだけど」
不同意性交と不同意わいせつの罪に問われている元お笑いトリオ・ジャングルポケットの斉藤慎二被告は5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。第4回公判出廷前日の宣伝投稿に「裁判終わってからの方がいいと思う」「流石に引くんだけど」といった声が上がっています。
【画像】元ジャンポケ斉藤慎二被告、出廷前日に宣伝投稿
「ある意味鋼すぎて凄いわ」斉藤被告は「15日からはこちらで販売します！宜しくお願いします！」とつづり、3枚の画像を投稿。自身が販売するバームクーヘンの販売日時や場所が記載されています。しかし、翌13日は自身が罪に問われている裁判の第4回公判の日。タイミングがタイミングだっただけに、X上では厳しい意見が寄せられることになりました。
この投稿には「流石に引くんだけど」「こんな状況でもバームクーヘン売ってるってメンタル強すぎるだろ」「ある意味鋼すぎて凄いわ」「食べる気になれない」「裁判終わってからの方がいいと思う」などの声が寄せられています。
「マジで勿体無い」「負けずに頑張ってください」また、4月23日の宣伝投稿にもさまざまなコメントが。「メンタル鋼やな」「芸人としてめちゃくちゃオモロいのにマジで勿体無い」や「応援しています」「負けずに頑張ってください」など、賛否両論のコメントが寄せられていました。今後の動向にも注目が集まります。(文:堀井 ユウ)
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