MVPの証「金のMLBロゴ」を背負う…900セット限定の至高の逸品

ファナティクス・ジャパンは13日、ドジャース・大谷翔平投手と日本の伝統工芸品がコラボレーションした「大谷翔平×高崎だるま」の受注販売を15日から開始すると発表した。MLB公式オンラインショップにて、同日正午から申し込みを受け付ける。

今回のコラボは、群馬県高崎市で200年以上の歴史を誇る「高崎だるま」の「七転八起」の精神と、幾多の困難や逆風に立ち向かってきた大谷の“不屈の精神”が共鳴して実現した。だるまのカラーは、大谷が着用するユニホームをイメージした「ホーム（白）」「ロード（グレー）」「スプリングトレーニング（青）」の3色展開となっている。

特筆すべきは、だるまの背面に刻まれたデザインだ。前シーズンのMVP、サイ・ヤング賞、新人王という最高位の栄誉を手にした選手のみに与えられる「金」のMLBロゴが表現されている。メジャー全選手の中でもわずか6人しか手にすることのできない名誉の証を背負った、特別仕様の逸品に仕上げられた。

商品は、白だるまと青だるまに人工芝を使用した特製フィールド台座が付いた「2種セット」が2万7500円で、900セットの数量限定販売となる。そのほか、白だるまとグレーだるまの単体（各1万1000円）や、LAロゴ入りのフィールド台座単品（2420円）も用意されている（それぞれ税込み）。（Full-Count編集部）