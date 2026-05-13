お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が、「サバンナ」高橋茂雄とお笑い芸人・中山功太の騒動について私見を述べた。

１３日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「中山功太とサバンナ高橋について粗品の私見」と題した動画で約２５分にわたってサバンナ高橋問題について熱弁した。

「最近業界をザワつかせている」この騒動について「個人的な僕の意見を述べたいと思います」と話し始めた。騒動の流れを静観していた粗品は「下品すぎないタイミング」で、満を持して動画をアップ。「収束させたい、収めたい」という思いがあるという。

今回の“登場人物”全員について「全員好きやねん」と前置きし「功太さんと高橋さん、俺、どっちも好き」と強調。まずは一連の流れや双方の発言を紹介した。

粗品は、ネット上で騒動が炎上したことについて「ちょっと前だったらこんなん、なってないで」と恐怖。「いじめ、という強烈な言葉が客を引き寄せた、というのはもちろんあるけど、それを差し置いても…こんな、芸人が『ピー』のこと嫌いなんですよ、えー！、なんか…別に、そんなんやで。でもそれが今は誰や誰や、ってなるくらい、ある意味興味を持ってるし、こういうリアルなけんかみたいなことを、みんな、好き。燃えろ、燃えろと。燃やしたいという…。自分が『一人賛否』をやっていた頃以上に感じる。なんやったら、僭越（せんえつ）ながら、俺が『一人賛否』やめたから飢えてんちゃうかとさえ思う。芸人界隈。それは知らんけどな」と感じていることを語った。

粗品は、中山が１２日にＸ（旧ツイッター）で投稿した長文の謝罪文を読み上げた。これについては「まあ、なんか、かなり撤回してます。かなり反省してて、謝罪してる。かなり和解した様子だと、２人とも。表で２人とも、お互い自分が悪いです、って言ってるわけですから。きれ〜いに、和解してます」と断言した。双方の謝罪内容に、粗品は納得し「完璧に、きれいに収まってるんですよね。ここから、私見というか。どう思うかですけれども」と続けた。

「とにかく、功太さん、めっちゃ好きやから。（自分が）功太さんの味方なんかなと言われてるんですけれども。いやいや、味方とかではなく、功太さん好きやし、言ってることも分かる」と中山について言及。サバンナ高橋についても「俺、高橋さんもめっちゃ好きなんですよね」とうなずく。高橋と世代は違うが「世話になったっていう感じなんですよ。高橋さんに嫌なこと言われたことは一回もなくて。結構上の、面白い先輩というイメージ」と印象を話した。

高橋との過去の共演を思い出しながら「高橋さん、打率エグいんよな。高橋さん、おもろいねんな。打率エグい」と芸人として尊敬。「やっぱテレビでの高橋さん、結構すごい。結構、いかつい。そら『ザワつく』（テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」）そりゃやるわ、任されるわ。っていうくらい、すごい。バラエティー番組での立ち回りが。面白いことをポンポン言うよな、っていうイメージの人です。バラエティーとして、面白いことを言う人ってイメージなんですよね」と高橋について熱弁した。

続けて「芸人っておもろい奴多いから。おもろい奴が仕事もらって、テレビとか出て、どっかで共演して、そりゃぶつかることもあるよなと、思いつつ。やっぱ、一番何が言いたいのかというと、やっぱね、芸人みんなでイジったり、今回のことも笑いにしたりするから。これ結局チャンスになりますからね。別にええというか」と私見。「芸人全体の風土として、おもろいハプニングなんですよね、こういうの。その温度感ある」「お笑いってそういう場所なんですよね。別に、下品にしてるわけじゃないで、言ってはいけない言葉は控えつつ、ちょうどいい距離感でイジるんですけど」と述べた。

この件について、「功太さんも高橋さんも、イジられるのは嫌じゃないと思う」と想像。「高橋さんの現場で『きょうゲスト中山功太来てないですか？』『やめとけ！』みたいな。一個、約束された笑いあるっていう。だいぶ有利やん、芸人として。手ごたえ１個、増えただけというか。だから。全く悪いことじゃないですよ。そう。功太さんも功太さんの現場で、『その腹立つ店員がサバンナ高橋ってこと？』『いや違うわ！あれは俺が悪かったんじゃ！』って言いそうやし」と、芸人としてのネタが増えたのでは、と考えているという。

「現場の盛り上がりに一役買う、全然みんな触れられるような、それこそイジりの範疇（はんちゅう）で。みんなで笑いにしつつ、本気でこれに関して『いや、高橋茂雄最低だな』とか、『中山功太カスだなコイツ、なんだよ』とかは、もうやめていこうな、おもろないから、っていう。それ言う奴おもろないよ、ってことですね。おもろい奴らは、先にもう、このことに関して、おもろいこととして触れ合ってるから」と持論を述べ、「２人ともいい方やし、面白い。２人の間にわだかまりとか、確執があったことは確かやけども、今回それが和解になって、はじけて。もう何もないよ。個人的には、全員好きという」とまとめた。