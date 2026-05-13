元テレ東・福田典子アナ、息子との2ショット公開 撮影までの経緯に「素敵な誘い方」「美人親子です」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】元テレビ東京で現在はフリーで活動する福田典子アナウンサーが5月11日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】35歳元テレ東美人アナ「美人親子」息子との2ショット
福田は「今朝の話。『ママが明日しんじゃったら悲しいから、思い出の写真撮ろう』って言われて撮った写真」とつづり、写真を投稿。カメラに笑顔を見せる自身と息子の2ショットを披露した。
福田は「『もしママが明日いなくなっちゃったら、絶対に“言わなきゃよかった”って思うから、“だいきらい”じゃなくて、何が嫌だったのか教えてくれる？』と返すようにしていて」と、息子に大嫌いと言われた際の普段の対応を説明。「でも今日ふと、“ママがいなくなるかもしれない”という怖さを、必要以上に植え付けてしまっていたのかな．．．と少し反省しました」と、息子の発言を受けて反省したことを記している。
この投稿に「良い笑顔ですね」「叱るって本当に難しいですよね」「お気持ちすごく分かります」「息子さんと素敵な2ショット」「素敵な誘い方」「美人親子です」「素直で良い子ですね」など反響が寄せられている。
福田アナは、福岡県出身。大学卒業後の2013年にRKB毎日放送に入社。テレビ東京へは2016年に入社し、2024年3月末に同局を退社した。プライベートでは、2021年3月に一般男性との結婚を発表。同年12月に7月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元テレ東美人アナ「美人親子」息子との2ショット
◆福田典子、息子との2ショット公開
福田は「今朝の話。『ママが明日しんじゃったら悲しいから、思い出の写真撮ろう』って言われて撮った写真」とつづり、写真を投稿。カメラに笑顔を見せる自身と息子の2ショットを披露した。
◆福田典子の投稿に反響
この投稿に「良い笑顔ですね」「叱るって本当に難しいですよね」「お気持ちすごく分かります」「息子さんと素敵な2ショット」「素敵な誘い方」「美人親子です」「素直で良い子ですね」など反響が寄せられている。
福田アナは、福岡県出身。大学卒業後の2013年にRKB毎日放送に入社。テレビ東京へは2016年に入社し、2024年3月末に同局を退社した。プライベートでは、2021年3月に一般男性との結婚を発表。同年12月に7月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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