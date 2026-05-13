Aぇ! group正門良規、カワラボ系メイクで変身「目元だけ寄ったらもうFRUITS ZIPPER」メンバーも絶賛

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【モデルプレス＝2026/05/13】Aぇ! groupの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ／24時15分〜）の公式X（旧Twitter）が13日に更新された。正門良規が、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）風のメイクを施した姿を公開し、話題を呼んでいる。

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◆正門良規、カワラボ系メイクで変身


公式SNSでは「ガンガン タレ目作ってこ！！」のコメントとともに、正門がメイクを施される様子を公開した。「KAWAII LAB.」所属アイドルのようなメイクを再現すべく、肌の黄色みを消して透明感のある白い肌に補正。さらにパールやラメを使用し、“カワラボ系メイク”の特徴とも言える「ぷっくりとした涙袋」と「タレ目」を丁寧に作り上げた。変身した正門の姿に、メンバーは「だいぶ変わった！」「カワラボにおってもおかしくない」「目元だけ寄ったらもうFRUITS ZIPPER」と絶賛していた。

◆正門良規のメイクに反響


この投稿にファンからは「涙袋ぷっくりで参考になる」「透明感がすごい」「可愛すぎて声出た」「違和感なさすぎてびっくり」などの声が届いている。（modelpress編集部）



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