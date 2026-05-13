放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく物語。

【写真】病院で患者の看病にあたっていた看病婦たち

改めて、『風、薫る』に登場するキャストを紹介します。

帝都医大病院の看病婦、永田 フユを演じるのは猫背椿さんです。看病婦とは、トレインドナース以前から病院に勤めている、専門的な訓練を受けていない従来の看護婦のこと。フユは、手術の際は介助も務め、腕は一級品です。

猫背さんは、1972年東京都生まれ。大人計画に所属。主な出演作にドラマ『タイガー＆ドラゴン』『最高のおもてなし』『監獄のお姫さま』など。大河ドラマ『どうする家康』では酒井忠次（大森南朋）の妻、登与を演じました。映画『ズートピア２』では日本版声優を務め、活躍の幅を広げています。

猫背さんのコメントをご紹介します。

厳しい現実を生きた女性

●猫背さんコメント

日本初のトレインドナースの誕生から紡ぐ壮大なドラマのなか、看病婦という役柄をいただきました。

トレインドナース登場以前、病院で患者の看病にあたっていた女性の職業ですが、厳しい現実を生きた女性たちが多く就いていたお仕事で、自分の演じる永田フユもそのひとりです。

トレインドナース見習いのりんたちとの衝突もありますが、お互いに刺激を受け高め合える関係を作って物語のなかできちんとバトンを受け、渡し、引き継ぎ続ける役者たちのなかのひとりでありたいなと、小さな力ではありますが切に思います！

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、ヒロインのモデルとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所で、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされる。