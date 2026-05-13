「SixTONES」田中樹（30）が、12日深夜放送の日本テレビ系「夜の音−TOKYO MIDNIGHT MUSIC−』（火曜深夜0・24）に代理MCとして出演し、喉の不調で活動を休止しているMCの「timelesz」菊池風磨（31）に言及した。

オープニングから「こんばんは、菊池風磨です」とあいさつし、女優の畑芽育から「違います」と即、ツッコミを受けた田中。「実は、風磨から電話が来まして」と明かし、やりとりを説明した。

「“お休みをいただくことになってしまって。樹、お願いできる？”って。風磨が凄く申し訳なさそうに、深刻な感じで言ってきたんですよ。俺、ちょっとチョケて（ふざけて）ね、“じゃあ、もう俺じゃなきゃダメって思わせちゃおうかな〜”って言ったら、“よろしくお願いします”って」

ジョークをストレートに受け取られてしまったようで、「深刻にとらえすぎて、俺がふざけたの、聞いてないじゃん？」と笑わせていた。

菊池は先月22日、喉の不調を理由に活動を休止すると発表。同26日のラジオ番組「hoursz」では、「ちょっとずつだまし、だましやっていきたいなと思っていたんですけども、ここでしっかりお休みすることで今後の活動をよりよいものにしていくべく決断に至りました」と説明した。