ネルソンズの和田まんじゅうが１３日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、Ｘに投稿した結婚報告の写真について驚きの事実を明かした。

ネルソンズといえば、青山フォール勝ちが、長年交際していたシングルマザーと結婚したことが話題に。青山は東京タワーをバックにした素敵なウェディングフォトを紹介した。

続けて１月１日に再婚した和田まんじゅうもＸにアップしていた結婚報告の写真を紹介。やはり東京タワーをバックに、オーバーオール姿のまんじゅうが、同じ衣装の妻を抱きかかえ笑顔をはじけさせている。妻の顔は持っている花束で隠れていたが…。

和田はこの写真について「女性の方、奥さんじゃなくて岸なんです」とメンバーの岸健之介だと告白。「番組の企画でこの写真をアップしようって。ぼくのＸでは奥さんになっているけど、初めて言うけど奥さんじゃない」と言い、スタジオも「えー！」と驚きの声が上がった。

岩井勇気から、本当の奥さんと雰囲気似ているのか？と聞かれ「もうちょっと細いです」と話していた。

まんじゅうは今年１月２１日にＸで「ご報告遅くなりましたが１月１日に入籍しました。今後とも宜しくお願いします」と写真とともに投稿しており、リプ欄には「おめでとうございます」「幸せそう」などの反応が寄せられていた。

和田は１６年７月に結婚したが、２２年１０月のキングオブコントの生放送で離婚を公表。今年元旦に再婚した。