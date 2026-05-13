ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、人気アニメ「ハイキュー！！」とのコラボキャンペーン「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」を5月19日から期間限定で実施します。対象のコラボメニュー（全4種）を注文すると、A4サイズのオリジナルクリアファイル（全16種）がもらえます。

【アツい！】ココス限定「ハイキュー！！」コラボデザインがどれも、かわいい！ 全グッズ＆コラボメニューを一挙に公開！

キャンペーンは第2弾まで実施。同アニメに登場する烏野高校の日向翔陽、影山飛雄、月島蛍、山口忠、青葉城西高校の及川徹、岩泉一、松川一静、花巻貴大がそれぞれココスに集合し、メニューを選んだり、お持ち帰りを楽しんだりするシーンがテーマになっており、オリジナルクリアファイルでは、各キャラクターの描き下ろしデザインが展開されます。オリジナルクリアファイルは、第1弾と6月9日からの第2弾で異なるデザインになっていて、各8種類ずつ、ランダムで1枚もらえます。

第1弾のコラボメニューでは、さまざまな食材で烏野高校の一致団結した雰囲気を再現した「食べて強くなれ！和風カレー包み焼きハンバーグ」（1639円）、烏野高校カラーのオレンジゼリーと、山に由来するモンブランが“頂”を連想させる、“変人コンビ”をイメージした「日向と影山の“頂の景色”モンブランパフェ」（1309円）が登場。

第2弾では、バレーボールに見立てたポテトニョッキや、青葉城西高校カラーをイメージしたブロッコリーとパセリがポイントの「うまさを制す！チーズフォンデュ包み焼きハンバーグ」（1639円）、キウイヨーグルト風ジュレで青葉城西高校カラーの爽やかな色合いと及川と岩泉のイメージを再現した「及川と岩泉の阿吽（あうん）の呼吸パフェ」（1309円）が楽しめます。ハンバーグのアルミホイルやパフェのフィルムにはキャラクターの名言が入っていたり、仕掛けも施されています。

また、「プレミアムモーニング」または、「朝食バイキング」実施店舗では、対象の朝食メニューを注文すると、限定フレークシール（15柄×1枚入り）がプレゼント。配布期間は2弾に分かれており、第1弾は烏野高校、第2弾は青葉城西高校のデザインになっています。

タッチパネルで、コラボ限定メニューを注文すると、注文確定後に名シーン（各弾5種類、計10種）が表示されるサービスや、限定グッズ「アクリルジオラマ」などが当たるキャンペーンも実施されます。