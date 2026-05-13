若槻千夏、大物アーティストの深夜バラエティ登場に「なぜ？」　インスタフォロワー数は“日本人男性第2位”

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

5月12日（火）に放送された同番組では、海外で活躍する“大物アーティスト”のゲスト出演に、MCの若槻が戸惑ってしまう場面があった。

【映像】大谷翔平に次ぐ日本人第2位のインスタフォロワー数！NCT 127のYUTAとは？

今回のゲストは、K-POP界で活躍する日本人アーティストの“パイオニア的存在”であるNCT 127のYUTA。

Instagramのフォロワー数は大谷翔平選手に次ぐ日本人男性第2位。アメリカ・ビルボードの4つのチャートで1位を獲得したグローバルグループ・NCT 127で唯一の日本人メンバーだ。

現在はグループ活動に加え、ソロアーティスト、俳優としても活躍中。韓国を拠点に絶大なる人気を誇っている。

そんなスターの登場に、開始早々から若槻は「なぜ？」と思わず困惑。「忙しいし…時間帯（※深夜放送）とか聞いてる？」「そういう大物が来るところじゃない（笑）」と自身の冠番組を自虐した。

YUTAとは別番組でも共演があったそうで、若槻は「知ってますよ、人柄もすべて。真面目です！」と太鼓判を押す。

現在YUTAは日本と韓国の二拠点生活をしているそうで、今回の出演が「ちょうどバラエティはこれがラストです。次もう韓国帰ります」とコメント。

これに若槻は「ありがとうございます！いつも滑り込めます（笑）」と多忙なYUTAのゲスト出演に感謝しつつ、スタジオの笑いを誘っていた。