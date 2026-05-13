NHK安部みちこアナウンサー（48）が13日、同局放送の「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。「老害」というワードへの憤りを告白した。

この日の番組は「老害」と呼ばれる言葉や現象へのさまざまな意見について取り上げ、キャスターの博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナ、ゲストの大久保佳代子、村山由佳氏、ラランド・サーヤが意見を交わした

その冒頭、鈴木アナが「安部さんは『老害』という言葉に憤っている」と話題を振った。

安部アナは笑いながらも「だって…昔はさんざん年上の人に気を使ってきて、今になったら年下の人に気を使って。すごい損な世代だなと思って。頑張って生きてるのに『害』呼ばわりされるって…ひどくないですか、って思うんですよ」と、柔らかな口調で本音を漏らした。

その上で、「ですが今日は、こんな中高年をむやみ傷つけることなく、『老害』というワードをきっかけに、よりよい年の重ね方のヒントを探っていければと思います」と、番組のコンセプトについてあらためて説明した。

安部アナは愛媛県出身で2000年にNHK入局。徳島局、東京アナウンス室、松山局を経て、18年から再び東京アナウンス室勤務となっている。