ラランドのサーヤ（30）が、Netflix映画「THE RIBBON HERO リボンヒーロー」の声優に抜擢され、賛否の声が上がっている。【こちらも読む】Snow Man佐久間大介に声優仕事が急増のナゼ？ アニメ業界が“違和感なし”と認める理由本映画は手塚治虫の名作「リボンの騎士」を原案とした長編アニメ。制作陣には人気クリエーターが名を連ね、海外映画祭での上映も決定している期待作だ。しかし、5月末に第1弾予告編が公開されると状